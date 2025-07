Conheça seis doramas parar curtir nas férias de verão

Verão é sinônimo de férias em muitas partes do mundo. O mesmo acontece em relação ao verão amazônico, em julho. Para curtir essa época do ano, nada melhor do que algumas opções de doramas. A lista conta com indicações de K-dramas e C-dramas que prometem deixar o coração quentinho.

Dentre as indicações está o dorama "Não Quero Fazer Nada", também conhecido como "Summer Strike". O elenco é formado por Seolhyun e Yim Si-wan (Im Si-wan). O enredo da história é sobre uma jovem que busca um recomeço depois de algumas tragédias na sua vida. Ela acaba encontrando a felicidade onde nunca esperou.

A direção e o roteiro são assinados por Lee Yoon Jung, cuja última produção dirigida foi o K-drama "Tramas do Passado", de 2019.

Confira seis doramas aconchegantes de verão

1. Dorama "Nosso Eterno Verão"

Sinopse: Dois ex-namorados não terminaram o relacionamento nos tempos da escola da melhor forma. Eles juraram nunca mais se falar, muito menos se encontrar novamente. Acontece que eles gravaram um documentário enquanto estavam juntos. Agora, 10 anos depois, a produção viralizou e eles têm que trabalhar juntos novamente.

Elenco: Choi Woo-shik, Kim Da-mi e Kim Sung-cheol

Gênero: Romance

Número de episódios: 16

Onde assistir: Netflix

2. Dorama "Os Caras do Verão" / "Galera do Verão" ("Summer Guys")

Sinopse: Um jovem tenta salvar o bar à beira-mar da sua família que está localizado na Ilha de Jeju. Só que sozinho ele não vai conseguir mudar o destino trágico do estabelecimento. Assim, ele conta com a ajuda de outros três jovens dedicados. O verão promete ser cheio de desafios, ainda mais quando o romance começa a fazer parte da história.

Elenco: Lee Jung-shin, Kang Min-na, Lim Na-young, Lee Jung-sic e Viini

Gênero: Drama

Número de episódios: 10

Onde assistir: Viki

3. Dorama "Aroma de Verão"

O dorama "Aroma de Verão" conta a história de um amor inesperado (Divulgação)

Sinopse: Um rapaz se apaixona por uma jovem durante um dia chuvoso de verão. Acontece que ela acaba morrendo num acidente de carro. Anos depois, ele volta a encontrar o amor novamente. Por coincidência do destino,a nova pessoa amada recebeu o coração transplantado da jovem falecida. Quando ela vê o rapaz, o coração logo responde.

Elenco: Son Ye-jin, Song Seung-heon, Ryu Jin, Han Ji-hye

Gênero: Romance

Número de episódios: 20

Onde assistir: Viki

4. Dorama "Verão Cheio de Amor"

Sinopse: Uma compositora sem talento musical tem a vida virada de cabeça para baixo quando tem que sair da sua casa. Apesar dela não ter talento, mas contar com muito esforço, ela cruza o caminho de um superastro. Inesperadamente, os dois passam a morar juntos, então a porta para o amor é aberta.

Elenco: Timmy Xu e Yang Chao Yue

Gênero: Comédia Romântica

Número de episódios: 24

Onde assistir: Viki

5. Dorama "O Verão da Raposa"

Sinopse: O CEO de uma empresa tem como missão preparar o irmão para assumir o comando. Na tentativa de atrair a atenção do jovem, convida a ex-namorada dele. Acontece que a mãe deles, não enxerga o plano com bons olhos e exige a separação do casal. Durante esse tempo, o CEO criou sentimentos pela jovem.

Elenco: Jiang Chao, Wang Yan Zhi, Daniel Zhang e Tan Song Yun

Gênero: Comédia Romântica

Número de episódios: 21

Onde assistir: Viki

6. Dorama "Não Quero Fazer Nada" ("Summer Strike")

Sinopse: Uma jovem decide se mudar após perde a mãe num acidente trágico e ser abandonada pelo namorado. Por conta disso, ela vai para uma cidade pequena. Lá, ela conhece um jovem com um passado complexo. Atualmente, ele é bibliotecário, mas já foi considerado um prodígio da matemática. Os dois compartilham as suas histórias, principalmente, aquelas que ainda não sararam.

Elenco: Seolhyun e Im Si-wan (Yim Si-wan)

Gênero: Romance

Número de episódios: 12

Onde assistir: Viki

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)