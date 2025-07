Ex-Tiazinha, Suzana Alves retira próteses de silicone e comemora: 'Livre de máscaras'

A atriz e empresária Suzana Alves, conhecida por ter interpretado a personagem Tiazinha nos anos 1990, recebeu alta hospitalar na última terça-feira (8) após passar pelo explante de silicone, uma cirurgia de retirada das próteses dos seios. Aos 46 anos, a artista deixou o hospital segurando as próteses nas mãos e compartilhou com os fãs detalhes do pós-operatório e de sua decisão.

Suzana, que estava acompanhada da irmã, saiu do hospital em uma cadeira de rodas e seguiu para um hotel em São Paulo, onde seguirá o processo de recuperação. "Esperei muito por esse momento, chegou!!! Livre de qualquer máscara que me impedia de viver de verdade, sem dores, sem queimações, sem inflamações, sem superficialidade, a verdadeira aparência vem do coração, liberta!!! Vida real!!! Natural novamente!!! Obrigada Senhor!!!", escreveu nas redes sociais.

A atriz revelou que colocou os implantes aos 20 anos e que, há cerca de seis anos, já alimentava o desejo de removê-los. "Depois de 26 anos e há seis anos eu já estava com muita vontade. Via minhas amigas fazendo explante e falava que eu também queria. Não queria meu corpo inflamado. Até a trombofilia estou desconfiada que acho que tive por conta do silicone. Você vai ver como tudo desinflama e muda na nossa vida", contou.

Após o explante, a artista também passou por uma mastopexia (lifting de mama) com lipoenxertia (enxerto de gordura). Ela agradeceu à equipe médica: “Foi tudo perfeito e muito melhor do que eu esperava”.