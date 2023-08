Ex-Tiazinha, Suzana Alves inicia trabalho como psicóloga: 'Um novo ciclo começa'

Intérprete da lendária Tiazinha, Suzana Alves começou um novo ciclo em sua vida. A artista iniciou trabalho como psicóloga, aos 45 anos. Ela está no oitavo período de Psicologia e fez seu primeiro atendimento sozinha no estágio da clínica da faculdade onde estuda, em São Paulo.

Segundo declaração nas redes sociais, ela diz "passando aqui para dizer que um novo ciclo se inicia hoje em minha vida: Primeiro atendimento sozinha no estágio da clínica de psicologia da minha faculdade (...) Me surpreendi com a minha naturalidade em ouvir a cliente. Me surpreendi com a alegria interna em estar nesse ambiente aí da foto", expressou.

Casada com o ex-tenista Flavio Saretta, Suzana tem usado as redes sociais para evangelizar e relembrar seus tempos de mascarada, quando fez um baita sucesso com a personagem Tiazinha, no final dos anos 1990 e início dos anos 2000, no extinto programa "H", apresentado por Luciano Huck.

Suzana ainda comparou a vida que tinha antes com a que tem hoje: "Só que eu não tinha amigos, não tinha pessoas que me amavam. Eu não fazia ideia do que era amor. Eu era frustrada. Apesar de ser a top do Brasil, eu não tinha esse sorriso, essa leveza que eu tenho hoje. Faltava pra mim. E isso não encheu meu ego. Não fez com que eu ficasse aí correndo atrás de likes, de curtidas, de plásticas, de roupas, de carnaval, de desejar o elogio dos outros. Acabou. Eu descobri o sentido da vida. Ele me amou primeiro, e por isso eu entreguei meu corpo, minha mente, meu espírito, tudo que eu tenho para ele", concluiu a agora psicóloga.

