Operação impede atentado a bomba em show de Lady Gaga no Rio de Janeiro

A Polícia Civil do Rio de Janeiro, em colaboração com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, frustrou um plano de ataque a bomba durante o megashow de Lady Gaga em Copacabana, realizado no sábado, 3 de maio. A operação mirou um grupo que disseminava discursos de ódio e planejava ações violentas, especialmente contra crianças, adolescentes e o público LGBTQIA+.

Segundo a Rádio Tupi FM, do Rio de Janeiro, as investigações revelaram que os suspeitos atuavam em plataformas digitais, promovendo a radicalização de adolescentes e incentivando crimes de ódio. A ação preventiva das autoridades foi crucial para garantir a segurança dos mais de 2 milhões de fãs que se reuniram para assistir à apresentação da artista.

O evento contou com um robusto esquema de segurança, envolvendo 5,3 mil agentes, incluindo policiais militares, civis, bombeiros e esquadrões antibombas. Foram instaladas 78 torres de observação, câmeras de reconhecimento facial e detectores de metal nas entradas do bairro de Copacabana. Além disso, o tráfego de veículos foi restrito a partir das 18h do dia do show, e 18 pontos de revista foram estabelecidos para controlar o acesso do público.

Graças à ação eficiente das forças de segurança, o show de Lady Gaga transcorreu sem incidentes, consolidando-se como um dos maiores eventos musicais já realizados no Brasil. A cantora emocionou os fãs ao surgir com um figurino nas cores do Brasil e interpretar sucessos como "Bad Romance", "Poker Face" e "Born This Way".