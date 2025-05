Vídeo: Lady Gaga supera Madonna e reúne 2,1 milhões de pessoas em Copacabana

Lady Gaga fez história no último sábado (3) ao reunir 2,1 milhões de fãs na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, superando o recorde anterior de Madonna, que atraiu 1,6 milhão de pessoas em 2024.

A apresentação, descrita como uma "ópera gótica", integrou a turnê do álbum "Mayhem" e contou com um palco de 1.260 metros quadrados, inspirado no teatro grego. Gaga emocionou o público ao vestir as cores do Brasil e interpretar sucessos como "Bloody Mary", "Poker Face", "Born This Way" e "Shallow". Durante o show, a cantora leu uma carta na qual agradeceu aos fãs pela espera e apoio durante seu período de recuperação, destacando: "Brasil, eu estou pronta!".

O impacto do evento foi significativo para a economia local. Segundo estimativas da Prefeitura do Rio, o show gerou aproximadamente R\$ 600 milhões, impulsionando setores como turismo, hotelaria e gastronomia. Mais de 500 mil turistas, incluindo estrangeiros e brasileiros de outros estados, visitaram a cidade para assistir à performance.

A segurança do evento contou com a presença de mais de 4.800 profissionais, incluindo policiais, bombeiros e agentes de trânsito, garantindo a tranquilidade dos presentes. A estrutura montada na orla carioca também incluiu 16 torres de som para assegurar a qualidade acústica ao longo da praia.

Com este marco, Lady Gaga não apenas consolidou seu retorno ao Brasil, mas também reforçou a posição do Rio de Janeiro como palco de grandes eventos internacionais. O sucesso do show fortalece a iniciativa da prefeitura de realizar megaconcertos anuais em Copacabana até 2028, promovendo a cultura e o turismo na cidade.