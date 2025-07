Sonia Abrão revela mágoa de Cariúcha após climão no SBT: 'Quero que ela se dane'

A apresentadora Sonia Abrão voltou a causar nas redes sociais após fazer declarações polêmicas sobre a influenciadora e ex-A Fazenda Cariúcha. Durante participação no podcast “De Frente com Blogueirinha”, no YouTube, Sonia revelou guardar mágoa e indignação por uma situação que viveu ao lado da rival durante o Teleton, campanha beneficente exibida anualmente pelo SBT.

"Eu detesto a Cariúcha. Não vejo nada muito legal nela. Eu quero que ela se dane", disparou Sonia, ao ser questionada sobre o nome da influenciadora. Segundo a apresentadora, tudo aconteceu quando ela participava de uma edição do evento, ainda no ar, e teve sua fala interrompida por Cariúcha, que, segundo Sonia, teria agido de forma intencional e desrespeitosa.

“Ela foi muito desrespeitosa comigo no Teleton. Eu estava no meio da minha fala, fazendo minha despedida, com um texto sobre o Silvio Santos, que fazia parte do roteiro. E ela passou na frente da câmera, pegou o microfone e atrapalhou tudo. Fez porque quis. Foi de propósito”, relatou.

Sonia ainda destacou que, apesar de ter sido sempre profissional e cordial, Cariúcha já havia falado mal dela anteriormente. “O que ela fez, ela sabe o que ela fez. Foi muito feio. Ela já tinha falado mal de mim antes, eu tratei com educação, não fiz nada que atropelasse o desenrolar dela no trabalho. Nada, sabe? Foi absolutamente profissional, pra chegar no final e ela fazer aquele tipo de coisa?”, questionou, visivelmente incomodada.

A apresentadora da RedeTV! disse que soube dos bastidores do episódio. “Eu sei que ela foi chamada, eu sei que ela precisou pedir desculpas, mas eu acho pouco. Porque isso não coloca na pessoa o respeito, a consciência, noção de respeito que você tem que ter com os seus colegas, goste ou não deles. Só quero distância”, completou.