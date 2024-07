Cariúcha sobre Caco Barcellos: 'Eu que dei uma carreira para ele'

Cariúcha foi a entrevistada do De Frente Com Blogueirinha, desta semana. A ex-Fazenda ddisse que deu "uma carreira para o [jornalista] Caco Barcellos" ao lembrar sua participação no Profissão Repórter, da TV Globo.

Ao lembrar do início da carreira, após viralizar em uma reportagem do global em 2009, ela opinu sobre o destaque que deu ao jornalista. Cariúcha apareceu em uma matéria lamentando ter perdido o concurso de beleza Garota da Laje: "Sou toda natural, bonita pra caramba".

"O Caco Barcellos não era muito famoso. O Caco era conhecidinho. Eu que dei uma carreira para o Caco Barcellos. Eu dei (aulas). Eu tornei ele uma pessoa pública, uma pessoa famosa", disse Cariúcha.

VEJA MAIS

A afrimativa arrancou gargalhadas de Blogueirinha, que entrou na brincadeira. "O programa [Profissão Repórter/ bombou depois de mim. Onde eu boto a mão, vira ouro. Graças a Deus", completou Cariúcha,.

Atualmente, a ex-Fazenda é contratada do SBT e participa do Fofocalizando e Programa do Ratinho.

Ela disse, que sua participação no Garota da Laje, era uma oportunidade de aparecer na Globo, já que o prêmio do concurso era um carro usado e Cariúcha já sabia que haveria cobertura do Profissão Repórter.

"Me inscrevi para o curso já sabendo que ele ia passar na Globo. Pensei: 'é o meu momento de eu brilhar, ser apresentadora, ser global'", relembra.