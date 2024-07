Blogueirinha alfineta Fernanda Bande e elogia Alane Dias: 'Admiro muito'

Na última segunda-feira (15), Blogueirinha, personagem interpretada pelo youtuber carioca Bruno Matos, entrevistou a ex-BBB Fernanda Bande no programa "De Frente com Blogueirinha". Como de costume, a entrevistadora criou uma treta fake com a ex-participante do reality show. Embora tudo não passe de brincadeira devido ao humor ácido e às constantes cutucadas da personagem nos entrevistados, as provocações viralizaram na web.

"Péssimo programa, convidada super mal educada. A gente dá oportunidade e a pessoa não aproveita. Pior programa que eu já fiz na minha vida!", escreveu Blogueirinha em suas redes sociais, em uma indireta para Fernanda. Além disso, a influenciadora usou seus stories no Instagram para prolongar a suposta polêmica.

Nos stories, a influenciadora publicou imagens de Ana Maria Braga, Xuxa, Beatriz Reis e Alane Dias: "Mulheres incríveis que admiro muito", ironizou Blogueirinha na legenda. Todas essas celebridades já tiveram alguma polêmica envolvendo a "loba", como Fernanda ficou conhecida.

Vale lembrar que Alane e Beatriz, que participaram do Big Brother Brasil 24, protagonizaram grandes brigas dentro do reality, sendo vistas como grandes rivais de Fernanda, que ganhou um programa de TV ao lado de Pitel.

Mantendo o espírito de brincadeira, a ex-BBB respondeu Blogueirinha no X, antigo Twitter: "Poxa Blogs, eu não sabia que você estava tão sensível ontem… qualquer coisa manda áudio amiga!". As trocas de farpas entre as duas agitaram as redes sociais, gerando milhares de comentários e memes. A dinâmica entre as duas, repleta de ironia e bom humor, conquistou a audiência e se tornou o terceiro episódio mais comentado da temporada do programa da DiaTV.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de OLiberal.com)