VÍDEO: Xuxa revela que namorado já sugeriu sexo a três com Ivete Sangalo

Durante o programa "Que História é Essa, Porchat?" da última terça-feira (9), que homenageou a trajetória da cantora Ivete Sangalo, Xuxa fez uma revelação surpreendente sobre um episódio curioso envolvendo seu namorado, Junno Andrade. A rainha dos baixinhos relembrou a vez em que ele sugeriu um sexo a três com ela e Ivete.

Ivete, que celebra 30 anos de carreira, sempre foi alvo de especulações sobre uma possível "amizade colorida" com Xuxa. Até mesmo pessoas próximas acreditavam na existência de um relacionamento afetivo entre as duas. O atual namorado da apresentadora, foi uma dessas pessoas.

"Estou com o Junno vai fazer 12 anos. Há 12 anos ele chegou para mim, a gente tava começando a sair, começando mesmo, acho que na primeira semana. Ele veio: 'Ó, se quiser chamar a Veveta...'", contou Xuxa no programa. "Eu falei: 'Chamar a Veveta pra quê?'. Ele: 'Ué, vocês duas não...?'", continuou, fazendo um gesto sugestivo com os dedos.

Incrédula, a apresentadora disse que começou a rir da sugestão. Já Ivete, sempre bem-humorada, comentou: "Um trisal desse naipe, né?".

"Até hoje, quando sai alguma coisa dela, e eu boto [nos comentários]: 'Você está linda, você está gostosa, você é maravilhosa'. As pessoas respondem: 'Demorou muito para mostrar que tem um caso, olha como elas falam'", completou Xuxa.

Ivete também aproveitou a oportunidade para refletir sobre a percepção do público. "Essa história também é libertadora, porque as pessoas criam essa ficção para poder terem coragem de viver suas experiências, o que, para nós duas, que somos amigas, nos amamos, não tem nenhum tipo de incômodo", pontuou.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)