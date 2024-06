Xuxa é a nova contratada da Globo e vai ganhar quadro no ‘Fantástico’, diz site

Xuxa voltará a TV Globo após 14 anos desligada da emissora. A informação foi confirmada pelo site Em Off nesta terça-feira (25/6). Segundo o portal, a apresentadora e Rainha dos Baixinhos teve uma reunião para finalizar sua contratação nas últimas semanas.

Inicialmente, Xuxa vai comandar um quadro no programa dominical Fantástico dedicado à adoção animal. O programa buscará encontrar pessoas interessadas em adotar animais que foram abandonados ou sofreram maus-tratos, mostrando o processo até que o animal se torne parte da família.

VEJA MAIS

A apresentadora também está em negociações para outros possíveis projetos dentro da emissora. A data em que Xuxa estreia na TV Globo ainda não foi definida oficialmente.

Outro assunto bastante comentado nas redes sociais é a confirmação de Eliana na Globo. Segundo a colunista Fábia Oliveira, a ex- apresentadora do SBT será uma das juradas na final do Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, marcada para o dia 7 de julho. A nova “casa” de Eliana está preparando uma recepção especial, envolvendo colegas e apresentadores da emissora para dar as boas-vindas à loira.