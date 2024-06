Sasha Meneghel se reconhece como ‘nepobaby’; entenda o termo

Sasha Meneghel, filha de Xuxa Meneghel e Luciano Szafir, não negou ser uma “nepobaby”. A estilista se destacou na última segunda-feira (10), ao apresentar a sua marca, Mondepars, em São Paulo (SP). João Lucas, Bruna Marquezine, Junno Andrade, Jão, Malu Borges e outros famosos marcaram presença no desfile de estreia.

VEJA MAIS

Em entrevista ao veículo FFW, Sasha falou sobre ser “nepobaby”. A palavra é destinada a filhos de famosos beneficiados, de alguma maneira, pelas relações firmadas pelos pais ao se estabelecerem profissionalmente.

“Eu sou a nepobaby! Reconheço que tenho privilégios. Tenho privilégio imenso de poder juntar tanta gente aqui, por contatos que, naturalmente, eu recebi na minha vida por ser uma nepobaby”, disse Sasha. Sobre as críticas que recebe, a designer afirmou que não se preocupa e que lidou com a questão durante toda a vida. “Tenho recebido muito mais amor e eu sempre olho muito mais para o amor do que para qualquer feedback negativo”, falou.

Luciano Szafir e Xuxa Meneghel em lançamento da Mondepars, marca de Sasha Meneghel (Reprodução / Instagram @xuxameneghel)

Filha de peixe...

Xuxa, mãe de Sasha, iniciou a carreira na adolescência, nos anos 1980, como modelo. Na mesma década, ela estreou como apresentadora no “Xou da Xuxa”, na TV Globo. Posteriormente, Xuxa apresentou outros programas. Desde 1989, a artista mantém uma fundação - atualmente chamada Fundação Angelica Goulart - voltada à garantia de direitos humanos. Antes de se relacionar com Luciano Szafir, pai de Sasha, Xuxa namorou Ayrton Senna, tricampeão de Fórmula 1. Em 2012, ela começou a namorar Junno Andrade, com quem está até hoje.

Luciano Szafir é modelo, empresário, ator, apresentador e produtor. O pai de Sasha Meneghel iniciou a carreira como modelo aos 17 anos e participou das novelas “Anjo Mau” e “O Clone”, da Globo. Na Record, Luciano atuou em novelas, como “Metamorphoses” e “Os Dez Mandamentos”, e apresentou programas. O artista está com Luhanna Melloni desde 2010, com quem tem David, 11 anos, e Mikael, 9 anos.

O que é “nepobaby”?

O termo “nepobaby” é originado do inglês, sendo abreviação para as palavras “nepotism baby”. Em português, a expressão significa “filho do nepotismo”. No geral, “nepobabies” são filhos de famosos beneficiados, de alguma maneira, pelas relações firmadas pelos pais. Esses laços funcionam como ajuda com rede de contatos, influências e demais vantagens.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)