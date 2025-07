Fábio Porchat faz aniversário e ganha declaração da namorada: 'Todinho meu'

A atriz Priscila Castello Branco fez uma homenagem apaixonada ao namorado, o ator Fábio Porchat, nesta terça-feira (1). O ator completou 42 anos e ganhou uma publicação apaixonada da amada, com quem assumiu um relacionamento há dois anos.

Com um carrossel que reúne vários momentos ao lado de Porchat, Priscila se "derreteu" ao falar do namorado. "Hoje o dia é todinho dele e ele é todinho meu! Minha coisa linda que hoje faz '23 anos' porém já viveu como se tivesse 134. Você é um 'montão' de tantas coisas que eu não tenho vocabulário o suficiente para falar de ti. Mas, aí, seria simples justificar a falta de vocabulário pra não expor aqui o quanto me falta vocabulário pra te fazer a homenagem que eu gostaria", começou a artista na publicação.

Junto das várias fotos com o amado, a namorada de Porchat não economizou nos elogios ao falar dele. "Você é a pessoa mais maravilhosa que já conheci, você é luz. Por onde você passa, você acende sorrisos, você é doce e perfeccionista. Você é amoroso e determinado, cuidadoso, inteligente, talentoso e muito gostoso. Estar do seu lado é acreditar que todos os sonhos podem ser possíveis e que a vida pode ser leve!", declarou a atriz.