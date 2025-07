Tati Machado compartilha novos cliques de viagem pelo Amazonas com Lexa: ‘Presente’

A apresentadora Tati Machado usou as redes sociais, na última terça-feira (1º), para compartilhar novos registros da viagem que está fazendo ao Amazonas ao lado da cantora Lexa, do ator Ricardo Viana e do marido, o fotógrafo Bruno Monteiro.

Em uma publicação feita no Instagram, Tati mostrou cliques em meio à natureza, enquanto recarrega as energias após enfrentar um momento delicado: a perda do filho Rael, com 33 semanas de gestação.

Durante a viagem, o grupo tem feito passeios por pontos turísticos da região, além de vivenciar a cultura local. Em um dos registros, a apresentadora aparece à beira do rio, observando macacos-de-cheiro, em contato com elementos da cultura indígena e posando com um fruto amazônico.

"Cada detalhe, um presente para os olhos e para o coração", escreveu Tati na legenda das imagens.