Ruivinha de Marte compartilha cliques de biquíni durante estadia em Santarém

A influenciadora digital amazonense Ruivinha de Marte está em viagem por Santarém, no oeste do Pará. Por meio de publicações em seu perfil no Instagram, ela compartilhou, na última terça-feira (1º), um álbum de fotos em que aparece de biquíni na beira da piscina do hotel onde está hospedada. “Apaixonada”, escreveu na legenda.

Nos comentários, os seguidores elogiaram a criadora de conteúdo com mensagens como “perfeita” e “belíssima”.

Nos Stories, Ruivinha mostrou como tem sido a experiência na cidade paraense. “Gente, já estou aqui em Santarém, aproveitando tudo”, contou enquanto saboreava um prato típico da região. “Muito bom, mana”, disse ao provar peixe frito.

A influenciadora também visitou feirinhas turísticas e compartilhou a compra de uma bolsa feita por uma artesã local. “Aqui no Norte os artesanatos são as coisas mais lindas”, comentou, ao mostrar detalhes do produto.

Com a repercussão da viagem, Ruivinha agradeceu o carinho que tem recebido dos seguidores, especialmente os do Pará. “Obrigada por tudo. Eu amo vocês aqui”, escreveu.