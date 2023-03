Snoop Dogg compartilha sucesso dos influenciadores Ruivinha de Marte e Cremosinho; vídeo

A dança da Ruivinha de Marte, Anny Bergatin, com o influencer Cremosinho foi parar no instagram do rapper norte-americano Snoop Dogg, na última sexta-feira (03). Na legenda, o cantor colocou "Friday mood", que pode ser uma tradução local para o nosso famoso "sextou". Veja!

A Ruivinha de Marte já fez várias publicidades com a performace que chama atenção, além de ter participado do reality show "A Fazenda" de 2022. Essa não é a primeira vez que o rapper reage às postagens da manauara e do influencer do Rio Grande do Norte. Em agosto de 2021, o artista divulgou o vídeo que a jovem aparece dançando a coreografia do brega funk “Na Ponta do Pé”, do cantor ‘Nadson o Ferinha’.

Internautas brasileiros comemoraram nos comentários. “Só imagino ele rindo desse vídeo”, disse um internauta. “Há rumores de que eles já dançam há 5 anos sem comida ou bebida”, comentou outro. “Do Norte e Nordeste do Brasil para o mundooooo vai”, lembrou.