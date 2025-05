Mumuzinho é convidado de Thiaguinho para o Tardezinha em Belém

De volta com o Tardezinha em comemoração aos 10 anos da turnê, Thiaguinho chega em Belém no dia 31 de maio. A capital paraense é a quinta cidade a receber o projeto, que já passou pelo Rio de Janeiro (RJ) e Curitiba (PR), e ainda passa por Vitória (ES) e Recife (PE).

No Tardezinha, Thiaguinho recebe convidados. O primeiro de Belém já foi anunciado e será o Mumuzinho. A apresentação será no estádio Mangueirão.

Em breve mais participações serão anunciadas.

Os ingressos já estão à venda na Bilheteria Digital e custam a partir de R$ 175

VEJA MAIS

Sucesso

No fim de abril, Mumuzinho conquistou o Top 1 das rádios de samba e pagode do país com o hit “Sou Céu ou Chão”, em parceria com Thiaguinho. Nas plataformas de streaming, a música soma mais de 10 milhões de reproduções de áudio e vídeo.

“Sou Céu ou Chão” faz parte do DVD “Conectado”.