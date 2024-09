Thiaguinho anuncia Tardezinha e convidados especiais dos 10 anos do projeto; Belém já tem data

O cantor Thiaguinho reuniu a imprensa nesta quinta-feira (12) para a anunciar as novas datas do sucesso Tardezinha. O projeto, que na última turnê passou por diversos estádios do Brasil, incluindo o Mangueirão, vai completar 10 anos em 2025, por isso ganhará edição especial.

Com nova roupagem, novos convidados e megaestrutura, essa Tardezinha será a maior turnê brasileira da história. Além disso, terá shows ainda na Austrália, Angola, Portugal e EUA.

Já foram realizadas 192 edições, com quatro álbum e dois documentários lançados. Em 2023, foram gerados mais de 100 mil empregos e arrecadados mais de 150 toneladas de alimentos, que gerou mais de 12 mil cestas básicas.

Em Belém, o Tardezinha 10 anos será em 31 de maio de 2025, os convidados ainda não foram anunciados.