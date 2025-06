Com mistura de tecnomelody e seresta, Rebeca Lindsay lança ‘Traí Mesmo’ com Silfarley

A cantora paraense Rebeca Lindsay lançou na última sexta-feira (27/06) a música “Traí Mesmo”, em parceria com Silfarley, conhecido como o Rei da Seresta. A faixa já está disponível em todas as plataformas digitais e chegou acompanhada de um videoclipe extraído do DVD “Conexões”, novo projeto audiovisual da artista gravado em Belém. A produção reúne grandes nomes da música popular do Norte e do Nordeste e celebra o encontro de estilos que traduzem as emoções e os sons característicos dessas regiões.

Com forte influência do tecnomelody e da seresta, a canção apresenta, segundo a artista, uma sonoridade moderna e envolvente, combinando brega romântico com elementos de sofrência.

Na letra, Rebeca e Silfarley trata da superação após uma traição, em uma narrativa de empoderamento e lei do retorno. "É uma música com letra forte, direta e com uma composição lindíssima. Tenho certeza de que o público vai se identificar e curtir muito essa junção de Norte e Nordeste", afirmou a artista paraense, em entrevista exclusividade ao Grupo Liberal.

Rebeca, conhecida pelo seu público como a Rainha das Marcantes, destaca que o projeto “Conexões” nasceu com a proposta de unir vozes e ritmos que representam as diversas expressões musicais do Brasil. “É um projeto lindíssimo, que conseguimos tirar do papel com muito esforço e carinho. A ideia era justamente reunir grandes nomes da música, tanto da nossa região quanto do Nordeste, por isso o nome ‘Conexões’”, explicou.

A artista contou que o convite a Silfarley partiu da admiração pela trajetória do artista. O primeiro contato entre os dois aconteceu durante uma apresentação do cantor em Belém, e a afinidade foi imediata. “Ele tem uma voz potente, marcante, um carisma incrível e uma humildade sem igual. Fiquei muito feliz quando ele aceitou o convite para participar do DVD. Foi uma surpresa maravilhosa e a música ficou de excelente qualidade”, disse.

Além de Silfarley, o DVD “Conexões” também conta com participações de Priscila Senna, Manu Bahtidão, Allanzinho, Valéria Paiva e Banda AR-15, consolidando o projeto como um marco na carreira da cantora e um retrato da força musical da Amazônia em diálogo com o Nordeste.