Rebeca Lindsay e Priscila Senna lançam clipe de 'Pra Sempre Infinito'

A cantora Rebeca Lindsay lançou no início da tarde desta quarta-feira (19) o clipe da música “Pra Sempre Infinito”, em parceria com a cantora Priscila Senna, no seu canal no YouTube, e a música em todas as plataformas digitais, unindo talentos do Norte e Nordeste em um feat especial. A colaboração surgiu dentro do projeto audiovisual Conexões, que tem como objetivo fortalecer o intercâmbio entre artistas de diferentes regiões do país. O single é a primeira música lançada do DVD Conexões, gravado no início de março em Belém. O audiovisual representa um marco na carreira de Rebeca, considerada um dos grandes nomes do brega/melody e da música paraense.

Segundo Rebeca, desde o início da concepção do projeto, a ideia era trazer artistas de fora para somar à iniciativa e expandir ainda mais a visibilidade da música nortista. “O Norte vive um momento especial, e essa é a hora de ampliar esse movimento. O Nordeste tem um forte vínculo com a nossa música e um público fiel, então essa conexão fez total sentido”, afirmou a cantora.

O feat promete conquistar os fãs com um ritmo que une as identidades musicais das duas regiões. “No Norte, chamamos de Arrocha, enquanto no Nordeste é conhecido como Brega romântico. Essa fusão reflete tanto a essência da Priscila quanto a nossa, e o resultado ficou incrível”, destacou Rebeca, que celebrou a parceria. A artista ainda ressaltou a receptividade de Priscila e sua equipe, que aceitaram o convite de imediato. “Foi tudo feito com muito carinho e atenção a cada detalhe. Estamos muito animados e confiantes de que essa colaboração será um grande sucesso!”, concluiu.

Em depoimento ao O Liberal durante a gravação do DVD, a pernambucana Priscila Senna fez questão de demonstrar sua gratidão pelo convite e o carinho que tem pelo Pará. “Estou muito feliz e grata. Sou fã, ela é maravilhosa! A música escolhida foi perfeita, tudo se encaixou. O convite foi feito há poucos dias, e eu disse: ‘vou lá, quero participar, ter a honra de cantar com você’. Amo estar no Pará e sempre que puder, estarei aqui”, afirmou Priscila.

Além de Priscila Senna, o audiovisual conta com participações especiais de Manu Bahtidão, Silfarley, Valéria Paiva, Allanzinho e a banda AR-15. “Vamos tentar lançar o mais breve possível, faixa por faixa, porque a galera merece. Todo mundo esteve presente aqui, foi um acontecimento, então não dá para demorar muito”, destacou Rebeca Lindsay durante a gravação do audiovisual.

Rebeca Lindsay, ainda na adolescência, abraçou o Pará, iniciando sua trajetória no tecnobrega como vocalista da Banda AR-15 até 2015. Durante esse período, alcançou o sucesso no Pará com músicas como “Meu Primeiro Amor”, “Só Pra Te Amar”, “Sofro de Amor” e “Coelhetes”. Em 2016, deu início à carreira solo, mantendo o tecnobrega como o principal ritmo em seu repertório. Em 2019, participou do programa The Voice Brasil, integrando o time de Ivete Sangalo, o que impulsionou sua visibilidade. Após o programa, a música “Pode Chorar” a tornou conhecida no Pará, com apresentações em diversos estados brasileiros e até mesmo em Paris, França, onde realizou o pré-show do cantor Zé Vaqueiro.

ASSISTA O CLIPE: