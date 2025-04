Após engravidar durante gravação de conteúdo adulto, influenciadora conta reação do marido

Na última segunda-feira (14), repercutiu nas redes sociais a história da influenciadora e criadora de conteúdo adulto Débora Peixoto, que anunciou estar grávida de outro homem após uma gravação para seu canal. Mas o que mais chocou os seguidores é que ela é casada com Anderson Peixoto há mais de uma década — e o pai do bebê não é ele. Após a repercussão, ela veio a público novamente para contar a reação do marido.

A gestação teria ocorrido depois de uma gravação com o também influencer de conteúdo adulto Maximo Garcia. Embora as gravações entre Débora e outros parceiros sejam parte de um acordo profissional com o marido, desta vez a história saiu do script: ela e Maximo se encontraram novamente no dia seguinte para tirar algumas fotos extras — e acabaram transando novamente, sem proteção e sem o conhecimento de Anderson.

Débora compartilhou com os seguidores a reação do marido ao saber da gravidez — e não foi nada tranquila. Anderson, que sempre acompanhava as gravações e até filmava os vídeos, se sentiu traído. “Ele ficou sem chão porque a gente sempre fez tudo combinado. Ele não esperava que eu pudesse fazer alguma coisa sem ser combinado. Tanto que ele pensou que eu tinha pego alguma doença. Ele não imaginou nunca uma gravidez”, desabafou a influenciadora. Segundo informações do Metrópoles, o marido saiu de casa, pediu o divórcio e a bloqueou no WhatsApp.

“A gente não está mais juntos, ele não quer me escutar. Não sei se ele vai me perdoar, mas não sei se eu fiz errado também, mas ele ficou muito mal com a situação. Ele ficou abalado. Ele não esperava isso de mim. Não esperava que eu fosse fazer uma gravação sem ele, porque a gente sempre fez tudo junto”, contou Débora, ainda esperançosa por uma reconciliação.

Do outro lado da história, o futuro pai da criança, Maximo Garcia, também foi pego de surpresa. Segundo Débora, ele reagiu com maturidade, mas deixou claro que não pretende ter um relacionamento com ela. “Ele falou que vai assumir as responsabilidades, mas que não está preparado para ser pai. Como homem, dará o suporte que precisar. Só que a gente não vai ficar junto”, afirmou.

Débora, que já é mãe de um adolescente de 15 anos, disse que não planejava mais filhos. Mesmo assim, decidiu seguir com a gestação e garantiu que continuará produzindo conteúdo adulto.