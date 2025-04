Andressa Urach está internada no hospital e faz alerta sobre automedicação: 'Muito perigoso'

A criadora de conteúdo adulto Andressa Urach utilizou as redes sociais, nesta terça-feira (8), para informar aos seguidores que está internada num hospital. Enquanto uma amiga dela, que também está internada, foi diagnosticada com dengue, a ex-A Fazenda não teve a confirmação de um diagnóstico.

Com uma voz rouca, ela aproveitou a oportunidade para tranquilizar os fãs e falar sobre automedicação, prática que pode ser prejudicial à saúde.

VEJA MAIS

No vídeo publicado nos stories do Instagram no final desta manhã, Andressa aparece deitada numa cama e explicou o que aconteceu: “Bom dia, gente. Ontem, eu e a Mari viemos para o hospital para consultar e acabamos ficando internadas. Ela foi identificada com dengue, então é importante: se você está com dor no corpo, não se automedique, tá? Porque é muito perigoso”.

Andressa Urach está internada (Reprodução / Instagram @andressaurachoficial)

Depois, ela atualizou sobre o seu estado de saúde: “Eu estou com uma virose, um vírus, mas não foi identificado como dengue. Só talvez um resfriado, mas a gente está sendo bem cuidada”. Os seguidores desejam melhoras para Urach.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)