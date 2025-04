Giovanna Ewbank tem casa invadida por mulher; invasora ficou com os filhos da atriz

Na última segunda-feira (7), Giovanna Ewbank revelou que uma mulher desconhecida invadiu a sua casa na semana passada. No vídeo, a modelo contou que acordou e se deparou com mulher sentada com seus filhos Titi e Bless, no sofá de sua sala. Confusa, pois tinha acabado de acordar, Giovanna ainda questionou a invasora que, segundo ela, respondeu de forma desconexa. Sendo assim, a esposa de Bruno Gagliasso pediu para a mulher sair imediatamente de sua casa.

Giovanna explicou no vídeo que a mulher conseguiu ter acesso à casa após ser liberada na portaria do condomínio em que ela mora. "A portaria ligou e minha funcionária atendeu. Disseram que era a Aline, e ela achou que fosse a Aline que trabalha conosco. Acabou destrancando a porta”, contou. “Depois falei: ‘Gente, precisa confirmar nome completo. Não pode simplesmente abrir a porta’”, contou a atriz.

Ela contou ainda que, a pedido dela, seu marido, Bruno Gagliasso, foi atrás da mulher enquanto ela ainda fazia coisas sem sentido. “Bruno voltou e disse: ‘Amor, acho que ela tem esquizofrenia’. Alertei a portaria para, da próxima vez, confirmar nome e sobrenome. Foi um grande susto”, desabafou.

VEJA MAIS

Ainda abalada, a apresentadora contou que jamais havia passado por uma situação parecida.

“Imagina acordar e ver uma pessoa que você não conhece dentro da sua casa, com seus filhos ali. Eu fiquei tremendo, foi desesperador. Ainda estou em choque com tudo isso”, disse ela.

Após a publicação do vídeo, diversos internautas se solidarizaram com Giovanna, retomando a discussão sobre a segurança dos condomínios, além de reforçar a importância de haver mais rigor nos protocolos de segurança para a entrada de visitantes.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)