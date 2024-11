Podcast de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme enfrenta disputa judicial; entenda

O podcast "Quem Pode, Pod" que foi comandado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme em parceria com a Play9 Produções, tornou-se alvo de um processo judicial movido por uma produtora do interior do Rio de Janeiro. A autora da ação alega possuir o registro de uma marca com nome semelhante ao do programa.

Segundo informações divulgadas pelo colunista Robson Bonin, a produtora afirma que notificou extrajudicialmente as responsáveis, mas não obteve retorno:

“A autora notificou extrajudicialmente as rés para se absterem de utilizar os elementos impugnados nestes autos das páginas das redes sociais e internet, assim como de todos os demais locais que vem utilizando indevidamente os elementos nominativos e figurativos semelhantes aos da marca da autora, porém tal notificação não logrou qualquer êxito, uma vez que as requeridas permanecem inertes até o momento.”

Além disso, o processo solicita providências imediatas para cessar o uso do nome e elementos gráficos associados à marca:

“Requer a exclusão dos elementos nominativos e figurativos semelhantes à marca da autora das páginas das redes sociais e internet, assim como de todos os demais lugares em que ela estiver sendo indevidamente utilizada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo imperioso que a requerida faça prova do cumprimento dessas solicitações nos autos dentro do prazo acima assinalado.”

O podcast Quem Pode, Pod encerrou suas atividades em dezembro do ano passado. Na ocasião, Fernanda Paes Leme, grávida, foi a primeira a se afastar, alegando a necessidade de dedicar mais tempo à família. Apesar do encerramento do programa, ela revelou planos para um spin-off chamado Quem Não Pode se Sacode, que deverá ser lançado futuramente.