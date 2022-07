Bruno Gagliasso relembra briga entre Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank

A estreia do podcast "Quem pode, Pod", comandado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme começou com polêmica nesta terça-feira (5). O ator, que é casado com Giovanna e é o melhor amigo de Fernanda relembrou que nem sempre a relação entre os três foi um mar de rosas. As informações são do Pop Line.

Durante a entrevista, exibida no YouTube, as apresentadoras pediram para que Bruno Gagliasso contasse a versão dele sobre o desentendimento entre as duas. Para quem não sabe, a dupla já ficou mais de 2 anos sem se falar, no início da relação entre o ator e Giovanna.

“Quando a gente se envolveu, eu fiquei apaixonado de cara, muito. E ela [Gioh] é um pouco ciumenta. Nós éramos novos, 22 anos, a gente casou praticamente logo”, disse ele.

O problema, no entanto, surgiu quando os dois foram morar juntos. “Você foi direto para a minha casa. E a Fernanda sempre teve uma amizade comigo muito forte. E ela tinha total entrada na minha casa, fazia parte da minha vida literalmente. Mas isso assustou a Giovanna”, contou Bruno Gagliasso.

“A Giovanna sentia muito ciúmes da Fernanda. Ela tava chegando, não queria perder o posto e eu não me impus. Eu poderia ter cortado isso. Só que eu não queria machucá-la, não queria criar um atrito. Mas ai criou algo maior, entre eu e Fernanda, eu e Giovanna e foi uma cagada, né?”, detalhou.

Fernanda Paes Leme não foi ao casamento do casal

Em seguida, o ator comentou que Fernanda faltou o casamento do casal. Ela, então, afirmou que foi desconvidada e Bruno explicou que, durante os preparativos para o casamento, ele já havia convidado a amiga para ser a madrinha. No entanto, Bruno Gagliasso não avisou para a noiva, uma vez que as duas não se falavam.

“A Giovanna deu a ideia de eu escolher os homens e ela escolher as mulheres. Já pensando na oportunidade de eliminar a Fernanda. O que eu deveria dizer? ‘Ok, mas a Fernanda vai continuar porque ela é minha melhor amiga e eu já convidei’. Só que eu não fiz”, justificou.

Logo depois, Fernanda contou que a grande mágoa foi com Bruno, e não com Giovanna. “Você que era meu amigo. A Giovanna era alguém que estava chegando e não tinha nada a ver com isso. Mas eu fiquei muito chocada de ver que a nossa amizade tinha muito essa fragilidade“, explicou.