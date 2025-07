Luiza Ambiel revela que tentou 'afogar' Jô Soares: 'Ele pediu'

A influenciadora e ex-participante do quadro Banheira do Gugu, Luiza Ambiel, de 53 anos, relembrou um momento curioso durante sua participação no programa Jô Soares Onze e Meia, do SBT. Na ocasião, ela repetiu a famosa performance da banheira do programa de Gugu Liberato, dessa vez com o próprio apresentador Jô Soares (1938-2022).

Luiza, que ficou conhecida nos anos 1990 por competir pelo título do sabonete no quadro, contou em entrevista ao programa Conversa com Bial que Jô pediu para ser "afogado" durante a conversa, brincadeira que gerou tensão nos bastidores.

"No dia, eu estava muito nervosa porque estava com ele. O Jô falou assim pra mim: 'É isso que você faz na banheira?'. Eu não falei: 'Não, Jô, eu afogo as pessoas'. Aí ele falou: 'Por que você não está me afogando?'. Eu: 'Porque você é o Jô Soares'. Ele: 'Eu quero que você me afogue'", relembrou Luiza.

A influenciadora explicou que a produção do programa ficou preocupada, temendo que o apresentador pudesse se afogar de verdade. "Tem uma cena que eu vou, pego no pé dele, puxo ele e aí eu afogo. Só deu pra ver o cabelinho branquinho dele. Eu pulei em cima. A produção veio em volta: 'Ela vai matar ele'. Ele subiu e deu sinal pra deixar. Estava pegando leve porque era o Jô", contou.

Luiza Ambiel relembra momento em que quase ‘afogou’ Jô Soares em programa de TV. (Reprodução/Globoplay)

Além do episódio divertido, Luiza Ambiel também dividiu um conselho que recebeu do comunicador durante a entrevista. Nervosa devido ao seu sotaque interiorano, ela disse que Jô a incentivou a manter sua essência: "O público não precisa de você, é você que precisa do público".

"Depois eu nem ligava [para o sotaque], se o Jô falou bem...", disse a influenciadora, que também trabalha como produtora de conteúdo adulto.