Ex "Banheira do Gugu" grava vídeo com ex de Andressa Urach

A influenciadora Bruna Ferraz, ex-Banheira do Gugu, gravou um vídeo com conteúdo adulto ao lado do ator pornô Lucas Matheus, ex de Andressa Urach. O encontro entre eles aconteceu em São Paulo, na última semana.

O ex de Urach convidou Bruna para colaborar com suas plataformas e recebeu vários elogios da musa do OnlyFans. “O Lucas é muito gentil e atraente, tudo correu muito bem, e eu me senti bem à vontade”, disse ela.

Quem é Bruna Ferraz?

Bruna começou a carreira nos anos 2000, no programa de Gugu Liberato. Ela participava do quadro "Banheira do Gugu" e também foi gata molhada do "Sabadão Sertanejo". Atualmente, a famosa produz conteúdo para plataformas adultas e tem uma marca de energético que será lançada no próximo mês.