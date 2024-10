Campeã do concurso 'Vagina Mais Bonita do Brasil' quer entrar no BBB 25: 'Mostrar muito mais'

Sabrina Saraiva, conhecida como "Jean Grey" e vencedora do concurso "Vagina Mais Bonita do Brasil", manifestou seu desejo de se juntar aos participantes do "Big Brother Brasil 25". Aos 27 anos, a carioca vê o reality show da TV Globo como uma excelente oportunidade para revelar aspectos mais profundos de sua personalidade e promover discussões importantes sobre autoaceitação, empoderamento e combate ao machismo.

"Adoraria participar do BBB. Ia causar muito e criar bastante conteúdo, porque gosto de desafiar as pessoas e suas ideias sobre o que é certo ou errado”, disse a influenciadora.

“No BBB, eu poderia mostrar muito mais. Não é só sobre o concurso, é sobre a pessoa que sou, os debates que quero provocar e a diversão também. Gosto de causar, de mexer com as pessoas, e o programa seria perfeito para isso”, completou.

Discurso de autoaceitação

A criadora de conteúdo adulto do OnlyFans e Privacy também destacou que sua participação no programa seria uma oportunidade para desafiar estereótipos e reafirmar que as mulheres podem ser diversas e livres para decidir sobre seus corpos.

"Se entrasse no BBB, ia aproveitar a audiência para desafiar estereótipos, provar que as mulheres podem ser múltiplas e que ser dona do seu corpo é uma forma de poder”, destacou Sabrina.

Ao conquistar o título de "Vagina Mais Bonita do Brasil" em uma competição com mais de cinco mil candidatas, Jean levou para casa um prêmio de R$ 10 mil. Ela considera a participação uma experiência de autoaceitação e uma oportunidade de romper tabus.

"A objetificação acontece quando as mulheres não têm voz. Eu tenho voz, fiz isso por mim e para mim", finalizou a jovem.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)