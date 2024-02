Dona da 'vagina mais bonita do Brasil' reconstrói hímen e pretende sortear a 'nova virgindade'

A influenciadora Maitê Sasdelli, vencedora do polêmico concurso de "vagina mais bonita do Brasil", passou por uma cirurgia de reconstrução do hímen para voltar a ser "virgem" novamente. Conhecida como musa do OnlyFans, uma plataforma famosa de conteúdo adulto, a influenciadora planeja realizar um sorteio da sua nova virgindade.

Em 2021, a ruiva superou 15 competidoras no concurso promovido pela influenciadora paranaense Ana Otani, garantindo um prêmio de aproximadamente R$ 5 mil. Agora, aos 25 anos, Maitê compartilhou que a cirurgia de reconstrução do hímen, realizada recentemente por meio de laser, ocorreu sem problemas. Ela estará em repouso por 30 dias, sem manter relações sexuais. A modelo diz que deseja que a pessoa vencedora do sorteio de sua “nova virgindade” se sinta única e especial.

Com formação em Biomedicina, a sul-mato-grossense deseja realizar um mestrado internacional e especializar-se em harmonização facial. Enquanto busca realizar seus sonhos, continua ativa na plataforma adulta. Maitê se considera feminista e já manifestou o desejo de ver mais mulheres consumindo o conteúdo que produz em seu perfil no OnlyFans.