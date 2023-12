Professora se demite de escola após ter carreira pornô descoberta

Uma professora de 28 anos precisou se demitir de uma escola após descobrirem a carreira pornô. A americana - chamada Brianna Coppage, disse ter faturado R$ 6 milhões no Onlyfans desde que deixou emprego como docente, na St Clair High School, no Missouri, Estados Unidos.

Brianna revelou que foi um adulto e não um de seus alunos quem a encontrou no perfil de conteúdo sensual. A ex-professora argumentou também que se um adulto não tivesse a encontrado, os estudantes nunca teriam sabido desse outro lado. Hoje, Brianna avalia como positiva a nova carreira em tempo integral. “2023 foi o melhor ano”, disse a loire e confessou estará ansiosa pelo que o próximo ano.

VEJA MAIS

Em comunhão

Em conversa com a Fox Business, a ex-professora falou sobre o quão lucrativa tem sido sua nova carreira.

“Meu marido foi demitido e as coisas ficaram muito difíceis – no passado, brincávamos sobre ganhar dinheiro no OnlyFans, então este ano decidimos ir em frente. Sabíamos que havia riscos, mas estávamos em uma situação difícil."

Ela acrescentou que seu novo emprego lhe permitiu pagar a dívida de empréstimo estudantil e do carro. Ela ganhava até US$ 8.000 por mês fazendo fotos e vídeos atrevidos, além de seu salário anual de US$ 42.000 como professora.