"Portal" entre Dublin e New York, por falta de ética, é desativado

O Portal, localizado em Nova York (EUA) e Dublin (Irlanda), foi desligado no último domingo (12/05), por conta do mau uso dos moradores no produto. A estrutura foi inaugurada com o intuito de unir os continentes com imagens em tempo real — como se fosse uma webcam de computador — entretanto, acabou se tornando um vetor de imagens problemáticas.

Após os incidentes, a Câmara Municipal de Dublin disse na segunda-feira (13) que estava trabalhando para resolver "o fluxo de incivilidade". Embora as autoridades de Dublin tenham dito que a maioria das interações tem sido positiva, "uma minoria muito pequena de pessoas" realizou atos obscenos.

Veja o vídeo do momento em que o cidadão mostra as torres gêmeas:

A solução é encontrar meios de estabilizar e eliminar os fatos ocorridos. “Não podemos controlar todas essas ações, mas estamos implementando algumas soluções técnicas para resolver isso e elas entrarão em operação nas próximas 24 horas”, disseram autoridades de Dublin, segundo a BBC. “Continuaremos monitorando a situação nos próximos dias com nossos parceiros em Nova York para garantir que os portais continuem a oferecer uma experiência positiva para as cidades e para o mundo” , completou.

Oficialmente, os organizadores disseram que o desligamento é um problema temporário de software, mas deu a entender a relação com o comportamento obsceno no aparelho. A Portals Organization, na Lituânia, empresa que configurou a instalação, disse que a interrupção na manhã de segunda-feira (13/05), foi falha técnica, mas já tinha sido reparada.

(*Pedro Ribeiro, estagiário de jornalismo, sob supervisão do editor web de oliberal.com Felipe Saraiva)