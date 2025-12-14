Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Polícia australiana diz que autores do ataque em Sydney eram pai e filho, e descarta 3º pessoa

O mais velho dos suspeitos tinha licença para seis armas por pelo menos dez anos, e todas foram recuperadas pela polícia

Estadão Conteúdo
fonte

Comissário da polícia de Nova Gales do Sul, Mal Lanyon, falou sobre o ataque antissemita na Austrália (Estado de Nova Gales do Sul (Força Policial de Nova Gales do Sul))

As autoridades policiais australianas confirmaram que os autores do ataque antissemita na praia de Bondi, em Sydney, na madrugada deste domingo (horário de Brasília), 14, eram pai e filho. O pai, de 50 anos, foi morto pelas autoridades. O filho foi detido e sofreu ferimentos, mas sua condição é estável.

Em entrevista coletiva, o comissário da polícia de Nova Gales do Sul, Mal Lanyon, descartou a possibilidade de uma terceira pessoa no ataque.

O atentado terrorista matou 16 pessoas e contabiliza cerca de 40 feridos. O mais velho dos suspeitos tinha licença para seis armas por pelo menos dez anos, e todas foram recuperadas pela polícia. Nenhum dos dois suspeitos tinha antecedentes criminais.

Dois "aparelhos explosivos improvisados" foram encontrados no local e desarmados pela polícia.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

AUSTRÁLIA

ATAQUE

TIROS

MORTES

AUTORES

PAI

FILHO
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

investigações

Polícia australiana diz que autores do ataque em Sydney eram pai e filho, e descarta 3º pessoa

O mais velho dos suspeitos tinha licença para seis armas por pelo menos dez anos, e todas foram recuperadas pela polícia

14.12.25 18h32

CIÊNCIA

Milagre? Cientistas japoneses transformam água em 'vinho' usando passas

Pesquisas analisam fermentação natural causada por leveduras presentes na casca da uva-passa

14.12.25 17h06

antissemitismo

Itamaraty lamenta ataque na Austrália e afirma que não há brasileiros feridos

Ao menos 12 pessoas morreram após um ataque a tiros na praia de Bondi, em Sidney, na Austrália, na madrugada deste domingo

14.12.25 17h02

festival das luzes

O que é o Hanukkah, celebração judaica alvo de ataque na Austrália

Festival das Luzes teve início neste domingo (14), data em que um tiroteio em Bondi Beach, em Sydney, deixou mortos e feridos

14.12.25 16h14

MAIS LIDAS EM MUNDO

TRAGÉDIA

Homem morre após tentar pegar bola e despencar de altura de dez metros

Rede de proteção não teria aguentado o peso do homem após salto

12.12.25 8h54

Justin Bieber indiano

Acabaram as chances! Homem mais bonito da Índia se casa com a própria prima

Suraj Chavan publicou fotos da cerimônia tradicional nas redes sociais e confirmou que está “oficialmente comprometido”

05.12.25 21h21

MUNDO

Mulher dá à luz no carro após ter internação negada em hospital; entenda o caso

Mercedes Wells estava em trabalho de parto, mas a enfermeira da unidade não acreditou e a mandou embora. O bebê nasceu em meio a uma rodovia dos Estados Unidos

09.12.25 8h22

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda