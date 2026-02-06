Capa Jornal Amazônia
VÍDEO: com frio intenso, iguanas caem de árvores e viram ingrediente de pizza nos EUA

Restaurante aproveita iguanas afetadas pelas baixas temperaturas e lança pizza exótica que viralizou nas redes sociais

Hannah Franco
fonte

Restaurante da Flórida cria pizza com carne de iguana após queda de temperaturas (Reprodução/Instagram)

Um sabor inusitado tem chamado a atenção de moradores e turistas em North Palm Beach, na Flórida, nos Estados Unidos. Um restaurante local passou a oferecer uma pizza preparada com carne de iguana, ingrediente pouco comum que ganhou destaque após uma onda de frio atingir a região e afetar diretamente os répteis.

O prato foi criado pela pizzaria Bucks Coal Fired, que divulgou nas redes sociais um vídeo mostrando a chegada das iguanas ao restaurante e o preparo da receita pelo chef. Nas imagens, o caçador Ryan Izquierdo aparece levando os animais até o local e acompanhando a elaboração da pizza, que rapidamente repercutiu entre os internautas.

A ideia surgiu a partir das condições climáticas registradas na Flórida. Durante períodos de frio intenso, as iguanas — animais de sangue frio — sofrem choque térmico, ficam imóveis e acabam caindo das árvores. Segundo Izquierdo, em entrevista à revista People, ele recolheu mais de 90 iguanas nos últimos dias, todas afetadas pelas baixas temperaturas.

Apesar da iniciativa gastronômica, a Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida orienta que moradores entreguem os animais encontrados ao órgão responsável. Ainda assim, o episódio reacendeu discussões sobre o impacto do clima nos animais silvestres e o uso alternativo desses répteis, considerados espécie invasora em partes do estado.

Além da carne de iguana, a pizza leva azeite, parmesão, molho ranch, bacon e carne de veado, formando uma combinação que foge completamente do tradicional. Após provar o prato, Izquierdo descreveu o sabor de forma curiosa. “A carne de iguana tem gosto parecido com perna de rã. É um pouco adocicada, difícil de explicar”, afirmou.

Palavras-chave

onda da frio

flórida
Mundo
