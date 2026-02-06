Rússia concorda em conversa rápida com EUA sobre acordo nuclear em meio a debate sobre China

Negociadores russos e norte-americanos discutiram a expiração do último tratado de armas nucleares restante entre os dois países e concordaram com a necessidade de iniciar rapidamente novas conversas sobre controle de armas, disse o Kremlin na sexta-feira, 6.

O tratado New START terminou na quinta-feira, 5, deixando sem limitações os dois maiores arsenais atômicos pela primeira vez em mais de meio século e alimentando temores de uma corrida armamentista nuclear sem restrições.

Um diplomata sênior dos EUA disse em uma conferência sobre armas em Genebra na sexta-feira que um pacto nuclear futuro também deveria envolver a China e voltou a acusar Pequim de conduzir testes nucleares de forma encoberta.

O presidente russo Vladimir Putin declarou sua prontidão para aderir aos limites do tratado por mais um ano, se Washington fizesse o mesmo. O presidente dos EUA, Donald Trump, ignorou a oferta e argumentou que quer que a China faça parte de um novo tratado, o que Pequim rejeitou.

"Em vez de estender o 'NEW START' (um acordo mal negociado pelos Estados Unidos que, além de tudo, está sendo grosseiramente violado), deveríamos fazer com que nossos especialistas nucleares trabalhassem em um novo tratado, melhorado e modernizado, que possa durar por muito tempo no futuro", postou Trump na quinta-feira na Truth Social.

Negociadores russos e norte-americanos discutiram a questão nos Emirados Árabes Unidos, onde delegações russas, ucranianas e norte-americanas realizaram dois dias de conversas sobre um acordo de paz na Ucrânia, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, aos repórteres na sexta-feira.

"Há um entendimento, e eles falaram sobre isso em Abu Dhabi, de que ambas as partes adotarão posições responsáveis e ambas as partes percebem a necessidade de começar a conversar sobre o assunto o mais rápido possível", disse Peskov.

Perguntado sobre um relatório da Axios afirmando que negociadores russos e norte-americanos discutiram um possível acordo informal para observar os limites do pacto por pelo menos seis meses, Peskov respondeu que qualquer extensão teria que ser formal.

"Obviamente, suas disposições só podem ser estendidas de maneira formal", disse Peskov. "É difícil imaginar uma extensão informal nesta área."

Moscou vê a expiração do tratado na quinta-feira "negativamente" e lamenta isso, disse Peskov na quinta-feira. Ao mesmo tempo, ele enfatizou que "se recebermos respostas construtivas, certamente conduziremos um diálogo".

Embora o New START tenha expirado, os EUA e a Rússia concordaram na quinta-feira em restabelecer o diálogo militar de alto nível após uma reunião entre altos funcionários de ambos os lados em Abu Dhabi, disse o comando militar dos EUA na Europa.

O vínculo foi suspenso em 2021 à medida que as relações entre Moscou e Washington se tornaram cada vez mais tensas antes que a Rússia enviasse tropas para a Ucrânia em fevereiro de 2022.

Provisões do New START

O New START, assinado em 2010 pelo então presidente Barack Obama e seu homólogo russo, Dmitry Medvedev, era o último pacto restante em uma longa série de acordos entre Moscou e Washington para limitar seus arsenais nucleares, começando com o SALT I em 1972.

Trump indicou que gostaria de manter limites sobre armas nucleares, mas quer envolver a China em um potencial novo tratado. Fonte: Associated Press*.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.