O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Criança de 8 anos é hospitalizada por overdose após usar caneta emagrecedora da mãe

Segundo os médicos, a dose ingerida foi extremamente alta para o organismo de uma criança

Gabrielle Borges
fonte

A família relatou que a criança não tinha conhecimento do que estava usando (Reprodução/Redes Sociais)

Uma criança de 8 anos, moradora do estado de Indiana, nos Estados Unidos, foi encaminhada a um hospital após sofrer overdose ao utilizar uma caneta emagrecedora pertencente à mãe. O caso ocorreu dentro da residência da família.

A menina, identificada como Jessa Milender, foi encontrada desmaiada pela mãe e recebeu atendimento médico de emergência. A família relatou que ela não tinha conhecimento do que estava usando e pensava que a caneta poderia aliviar uma dor de estômago que vinha sentindo.

Pouco tempo após usar o medicamento, Jessa Milender começou a apresentar sintomas graves, como enjoo intenso, vômitos frequentes, dor abdominal forte e alternância entre diarreia e constipação.

Quantidade foi superior à indicada para adultos

A menina foi levada ao hospital em estado de desidratação, com olhos fundos e pele acinzentada, precisando de hidratação intravenosa. Segundo os médicos, a dose ingerida foi extremamente alta para o organismo de uma criança.

A mãe, Melissa Milender, explicou que Jessa utilizou grande parte do conteúdo da caneta de GLP-1, medicamento fracionado em doses semanais para adultos. Isso significa que a criança acabou recebendo, de uma só vez, uma quantidade muito superior à indicada até mesmo para um adulto.

A criança passou seis dias sem se alimentar, vomitando inclusive a água que consumia, o que resultou em perda de peso acelerada. O caso exigiu monitoramento médico constante até que sua condição se normalizasse. Hoje, a criança encontra-se saudável e sem sequelas aparentes.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

mundo

overdose

canetas emagrecedoras

criança tem overdose após usar caneta emagrecedora
