ChatGPT caiu? Plataforma apresenta instabilidade nessa terça-feira (3)
Conforme relatos de usuários e o site Downdetector, a ferramenta passa por problemas desde às 17h
O ChatGPT, chatbot de inteligência artificial, está instável no final da tarde dessa terça-feira (3). Internautas relataram problemas na plataforma da OpenIA e o site Downdetector, que monitora serviços digitais, apresentou notificações de erro por volta das 17h. O pico de reclamações sobre o chatbot foi às 17h21, com mais de 13 mil menções.
VEJA MAIS
Próximo às 18h, às 17h51, o Downdetector registrou 4,7 mil reclamações sobre o OpenIA. Das notificações, 98% correspondem diretamente ao ChatGPT e 2% são direcionados ao aplicativo. Até o momento, a plataforma não se manifestou.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA