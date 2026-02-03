Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

ChatGPT caiu? Plataforma apresenta instabilidade nessa terça-feira (3)

Conforme relatos de usuários e o site Downdetector, a ferramenta passa por problemas desde às 17h

Lívia Ximenes
fonte

Ainda não se sabe o motivo da instabilidade da plataforma (Foto: Reprodução/ Ifractal)

O ChatGPT, chatbot de inteligência artificial, está instável no final da tarde dessa terça-feira (3). Internautas relataram problemas na plataforma da OpenIA e o site Downdetector, que monitora serviços digitais, apresentou notificações de erro por volta das 17h. O pico de reclamações sobre o chatbot foi às 17h21, com mais de 13 mil menções.

VEJA MAIS

image Quanto de água a IA usa para responder às suas perguntas? Descubra a quantidade
A geração de eletricidade necessária para alimentar as máquinas que executam as operações de IA geralmente ocorre em usinas que utilizam grandes quantidades de água

image ChatGPT é 'acusado' de ser cúmplice em assassinato nos Estados Unidos
Família afirma que chatbot 'reforçou' delírios de homem que matou a própria mãe e se suicidou em seguida

image O que é possível fazer com o Atlas, novo navegador do ChatGPT?
Por enquanto, o Atlas só está disponível para os Macbooks, da Apple. No entanto, a empresa pretende, em breve, disponiblizar a tecnologia para os sistemas Windows

image ChatGPT está instável nessa terça-feira (3) (Reprodução / Downdetector)

Próximo às 18h, às 17h51, o Downdetector registrou 4,7 mil reclamações sobre o OpenIA. Das notificações, 98% correspondem diretamente ao ChatGPT e 2% são direcionados ao aplicativo. Até o momento, a plataforma não se manifestou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ChatGPT

Inteligência Artificial

ChatGPT caiu
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

desafios

Mercadante: Há transição para relações unilaterais e autoritárias, especialmente com EUA

O presidente do BNDES mencionou a invasão da Venezuela pelos Estados Unidos e prisão do presidente venezuelano Nicolás Maduro

03.02.26 18h08

MP de Paris faz buscas em escritórios da X em investigação sobre abuso infantil e deepfake

03.02.26 10h42

ESTADOS UNIDOS

Bill e Hillary Clinton concordam em testemunhar na Câmara dos EUA sobre caso Epstein

O ex-presidente e a ex-secretária de Estado resistiram às intimações por meses depois que o comitê de supervisão emitiu intimações para seus depoimentos em agosto

03.02.26 8h43

EUA: todos os agentes do ICE em Minneapolis passarão a usar câmeras corporais

03.02.26 8h12

MAIS LIDAS EM MUNDO

BRASIL

7 fatos em 7 dias: confira os acontecimentos mais marcantes do início de 2026

Na primeira semana de janeiro, notícias movimentaram o Brasil e o mundo com episódios importantes

07.01.26 11h57

PROFISSÃO

Emprego dos sonhos? Profissional ganha até R$ 60 mil por mês e tem 250 dias de folga por ano

Porfissão chama atenção pelo alto salário, mas envolve riscos, isolamento e jornadas intensas; saiba qual é o trabalho

27.01.26 21h23

Nipah x Covid-19

Entenda quais as diferenças e semelhanças entre o Vírus Nipah e a Covid-19

Com alta taxa de letalidade e surtos recentes na Índia, o vírus Nipah entra no radar da OMS. Saiba mais!

27.01.26 18h08

CIÊNCIA

Cientistas descobrem planeta semelhante à Terra com 50% de chance de ser habitável por seres vivos

A pesquisa pode ajudar a encontrar respostas para a famosa pergunta: ‘Existe vida fora da Terra?’

29.01.26 16h20

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda