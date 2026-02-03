Bill e Hillary Clinton concordam em testemunhar na Câmara dos EUA sobre caso Epstein

Os ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton e ex-secretária de Estado Hillary Clinton concordaram em testemunhar em uma investigação da Câmara dos Representantes sobre o criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein. A decisão foi tomada após ameaças de acusações criminais por desacato ao Congresso.

O deputado republicano James Comer, presidente do Comitê de Supervisão da Câmara, liderava as acusações. Advogados dos Clintons enviaram um e-mail à equipe do comitê, afirmando que o casal aceitaria as exigências e compareceria para depoimentos em datas mutuamente acordadas.

Os advogados pediram que Comer não prosseguisse com o processo por desacato. Contudo, o deputado declarou que não retiraria imediatamente as acusações. Elas poderiam acarretar multa substancial e prisão, se aprovadas pela Câmara e processadas pelo Departamento de Justiça.

Acordo de última hora

Comer afirmou aos repórteres que não tinha "nada por escrito". Ele se disse aberto a aceitar a oferta dos Clintons, mas indicou que "isso depende do que eles disserem". A negociação de última hora ocorreu enquanto líderes republicanos avançavam com a resolução de desacato através do Comitê de Regras da Câmara.

Este seria um momento grave para o Congresso, a primeira vez que poderia considerar um ex-presidente em desacato. Historicamente, o Congresso tem dado deferência a ex-presidentes, e nenhum foi forçado a testemunhar perante os legisladores.

Resistência às intimações

Nesta segunda-feira, Comer havia rejeitado uma oferta dos advogados dos Clinton. A proposta era para que Bill Clinton concedesse uma entrevista transcrita e Hillary Clinton apresentasse uma declaração juramentada. O deputado insistiu que ambos prestassem depoimentos sob juramento diante do comitê.

Uma carta do comitê aos advogados dos Clintons indicou que eles haviam oferecido uma entrevista transcrita de quatro horas para Bill. Hillary apresentaria uma declaração juramentada sobre "assuntos relacionados às investigações e processos judiciais de Jeffrey Epstein".

"Os Clintons não podem ditar os termos das intimações legais", disse Comer, enfatizando a necessidade de cumprimento integral das exigências.

Processo por desacato e apoio democrata

O ex-presidente e a ex-secretária de Estado resistiram às intimações por meses. O comitê de supervisão emitiu as intimações em agosto, ao abrir uma investigação sobre Epstein e seus associados. Seus advogados tentaram argumentar contra a validade da intimação.

Ameaças de iniciar um processo por desacato ao Congresso levaram os Clinton a negociar um acordo. O comitê de supervisão, controlado pelos republicanos, apresentou acusações criminais por desacato ao Congresso no mês passado.

Nove dos 21 democratas do comitê apoiaram as acusações contra Bill Clinton. Eles argumentaram pela total transparência na investigação de Epstein. Três democratas também apoiaram o avanço das acusações contra Hillary Clinton.

Relação com Epstein e críticas políticas

A relação de Bill Clinton com Epstein ressurgiu como ponto focal para os republicanos. Isso ocorre em meio à pressão por um julgamento sobre Epstein, que se suicidou em 2019 em uma prisão em Nova York. Clinton tinha uma relação documentada com Epstein no final da década de 1990 e início da década de 2000. Ele, contudo, não foi acusado de irregularidades em suas interações.

Os Clintons criticam a decisão de Comer, dizendo que ele estava politizando a investigação. Eles argumentam que Comer não responsabilizava o governo Trump pelos atrasos na produção dos arquivos do Departamento de Justiça sobre Epstein.

"Eles negociaram de boa fé. Você não", disse o porta-voz dos Clinton, Angel Ureña. Ele acrescentou: "Eles lhe disseram sob juramento o que sabem, mas você não se importa."

O líder democrata na Câmara, Hakeem Jeffries, disse que seu grupo discutiria as resoluções de desacato. Ele permaneceu evasivo sobre a possibilidade de votar contra elas. Jeffries se declarou "totalmente contra" a punição por desacato. Ele acusou Comer de focar em retaliação política em vez de investigar o atraso na divulgação dos arquivos do caso Epstein.

Os democratas também afirmam que o Departamento de Justiça ainda não divulgou todo o material sobre o falecido financista. "Eles não querem um testemunho sério, querem uma farsa", disse Jeffries.