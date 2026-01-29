Cientistas descobrem planeta semelhante à Terra com 50% de chance de ser habitável por seres vivos

Uma pesquisa publicada na revista Astrophysical Journal Letters revelou que alguns astrônomos descobriram um possível novo planeta cerca de 6% maior que o tamanho da Terra e com grandes chances de estar em uma zona habitável para os seres humanos. A mais nova descoberta do universo foi batizada pelos cientistas de HD 137010 b e está situada a cerca de 150 anos-luz do nosso planeta, na Via Láctea.

O estudo foi realizado por pesquisadores da Universidade do Sul de Queensland (UniSQ), em parceria com cientistas da Universidade de Harvard e da Universidade de Oxford. De acordo com o principal autor da pesquisa, o astrônomo Alex Venner, há exatos 50% de probabilidade do planeta ser habitado, visto que ele está “no limite do que consideramos possível em termos de potencial habitabilidade”.

Então, existe água no novo planeta?

O candidato à planeta está sendo observado como um “ponto de encontro entre a Terra e Marte”, isso porque o HD 137010 b é considerado um pouco maior que a Terra e orbita sua estrela a uma distância semelhante à que Marte mantém do Sol. Por esse motivo, os cientistas acreditam que a água pode existir em estado líquido na superfície do planeta, pois ele fica localizado na zona habitável de sua estrela.

Embora o fator da possível existência de água seja alto, ainda não se pode confirmar que o possível novo planeta tenha a possibilidade de aguentar uma população de seres vivos morando nele. Nesse sentido, outros aspectos também são importantes de serem analisados, como, por exemplo, a temperatura máxima da superfície que poderia chegar a cerca de −68 °C, sendo que em Marte ela é de −65 °C.

Nesse momento, os cientistas estão inclinados a fazer novas descobertas sobre o HD 137010 b para confirmar se o novo planeta é mesmo uma boa opção de vida existente fora da Terra. E, além disso, ele ainda precisa de pelo menos mais uma observação para que sua existência seja comprovada de forma definitiva.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)