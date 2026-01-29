Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Cientistas descobrem planeta semelhante à Terra com 50% de chance de ser habitável por seres vivos

A pesquisa pode ajudar a encontrar respostas para a famosa pergunta: ‘Existe vida fora da Terra?’

Victoria Rodrigues
fonte

O candidato à planeta foi batizado de HD 137010 b. (Foto: Nasa)

Uma pesquisa publicada na revista Astrophysical Journal Letters revelou que alguns astrônomos descobriram um possível novo planeta cerca de 6% maior que o tamanho da Terra e com grandes chances de estar em uma zona habitável para os seres humanos. A mais nova descoberta do universo foi batizada pelos cientistas de HD 137010 b e está situada a cerca de 150 anos-luz do nosso planeta, na Via Láctea.

O estudo foi realizado por pesquisadores da Universidade do Sul de Queensland (UniSQ), em parceria com cientistas da Universidade de Harvard e da Universidade de Oxford. De acordo com o principal autor da pesquisa, o astrônomo Alex Venner, há exatos 50% de probabilidade do planeta ser habitado, visto que ele está “no limite do que consideramos possível em termos de potencial habitabilidade”.

VEJA MAIS

image Júpiter, o maior planeta do sistema solar, poderá ser visto a olho nu neste sábado
A boa visibilidade acontece porque o gigante gasoso estará em oposição

image Pesquisa afirma que planeta ficará mais quente

image Nasa divulga imagens de intensa erupção solar que gerou alerta
As imagens da erupção foram captadas pelo Observatório de Dinâmica Solar (SDO)

Então, existe água no novo planeta?

O candidato à planeta está sendo observado como um “ponto de encontro entre a Terra e Marte”, isso porque o HD 137010 b é considerado um pouco maior que a Terra e orbita sua estrela a uma distância semelhante à que Marte mantém do Sol. Por esse motivo, os cientistas acreditam que a água pode existir em estado líquido na superfície do planeta, pois ele fica localizado na zona habitável de sua estrela.

Embora o fator da possível existência de água seja alto, ainda não se pode confirmar que o possível novo planeta tenha a possibilidade de aguentar uma população de seres vivos morando nele. Nesse sentido, outros aspectos também são importantes de serem analisados, como, por exemplo, a temperatura máxima da superfície que poderia chegar a cerca de −68 °C, sendo que em Marte ela é de −65 °C.

Nesse momento, os cientistas estão inclinados a fazer novas descobertas sobre o HD 137010 b para confirmar se o novo planeta é mesmo uma boa opção de vida existente fora da Terra. E, além disso, ele ainda precisa de pelo menos mais uma observação para que sua existência seja comprovada de forma definitiva.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

novo planeta

cientistas

pesquisa

vida

terra
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Líder alemão elogia a Europa como uma 'alternativa ao imperialismo e à autocracia'

29.01.26 10h12

MUNDO

Kremlin evita comentar suposto cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia sobre energia

As declarações ocorrem em meio à retomada dos contatos trilaterais entre Rússia, Estados Unidos e Ucrânia em Abu Dhabi

29.01.26 10h03

Peru: manifestantes saem às ruas contra o governo e por justiça para mortos em protestos

29.01.26 7h33

China: ao receber Starmer, Xi pede ampliação do diálogo e da cooperação com o Reino Unido

29.01.26 7h28

MAIS LIDAS EM MUNDO

PROFISSÃO

Emprego dos sonhos? Profissional ganha até R$ 60 mil por mês e tem 250 dias de folga por ano

Porfissão chama atenção pelo alto salário, mas envolve riscos, isolamento e jornadas intensas; saiba qual é o trabalho

27.01.26 21h23

Nipah x Covid-19

Entenda quais as diferenças e semelhanças entre o Vírus Nipah e a Covid-19

Com alta taxa de letalidade e surtos recentes na Índia, o vírus Nipah entra no radar da OMS. Saiba mais!

27.01.26 18h08

BRASIL

7 fatos em 7 dias: confira os acontecimentos mais marcantes do início de 2026

Na primeira semana de janeiro, notícias movimentaram o Brasil e o mundo com episódios importantes

07.01.26 11h57

ATAQUE

Homem coloca fogo em estátua de Cristiano Ronaldo e revela que é o último aviso; saiba o motivo

Nas imagens, ele aparece mostrando o dedo do meio para a câmera em tom de deboche

21.01.26 12h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda