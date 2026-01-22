Nasa divulga imagens de intensa erupção solar que gerou alerta
As imagens da erupção foram captadas pelo Observatório de Dinâmica Solar (SDO)
Um vídeo divulgado pela Nasa, agência espacial americana, na última terça-feira (20), revelou uma forte erupção solar. O fenômeno foi registrado no domingo (18) e gerou um alerta do Centro de Previsão do Clima Espacial (NOAA), devido à sua intensidade.
As imagens da erupção foram captadas pelo Observatório de Dinâmica Solar (SDO). O registro mostra um intenso clarão próximo ao centro e à esquerda do disco solar.
A captação da imagem foi realizada pelo SDO via Atmospheric Imaging Assembly (AIA), um instrumento que observa o Sol em diferentes comprimentos de onda. A erupção é exibida simultaneamente em três comprimentos na segunda parte do vídeo.
Entenda a Erupção Solar e Seus Impactos
As erupções solares são poderosas explosões de energia. Segundo a Nasa, elas podem afetar as comunicações de rádio, as redes elétricas, os sinais de navegação e representar riscos para espaçonaves e astronautas. O fenômeno também se associa à formação de auroras boreais, registradas esta semana em diferentes lugares do mundo.
A erupção solar registrada no dia 18 foi classificada como X1.9 pela Nasa. A classe X indica as erupções mais intensas, e o número fornece mais detalhes sobre sua força.
Alerta de Tempestade Geomagnética
O Centro de Previsão do Clima Espacial informou que a explosão provocou tempestades geomagnéticas de "condições de G4". Este é o segundo nível de maior severidade para o fenômeno, que pode atingir até o nível 5.
Com a tempestade geomagnética neste nível (G4), o centro aponta maior possibilidade de anomalias em operações de satélites. Também podem ocorrer períodos mais frequentes e prolongados de degradação do GPS.
