Nasa divulga imagens de intensa erupção solar que gerou alerta

Um vídeo divulgado pela Nasa, agência espacial americana, na última terça-feira (20), revelou uma forte erupção solar. O fenômeno foi registrado no domingo (18) e gerou um alerta do Centro de Previsão do Clima Espacial (NOAA), devido à sua intensidade.

As imagens da erupção foram captadas pelo Observatório de Dinâmica Solar (SDO). O registro mostra um intenso clarão próximo ao centro e à esquerda do disco solar.

A captação da imagem foi realizada pelo SDO via Atmospheric Imaging Assembly (AIA), um instrumento que observa o Sol em diferentes comprimentos de onda. A erupção é exibida simultaneamente em três comprimentos na segunda parte do vídeo.

Entenda a Erupção Solar e Seus Impactos

As erupções solares são poderosas explosões de energia. Segundo a Nasa, elas podem afetar as comunicações de rádio, as redes elétricas, os sinais de navegação e representar riscos para espaçonaves e astronautas. O fenômeno também se associa à formação de auroras boreais, registradas esta semana em diferentes lugares do mundo.

A erupção solar registrada no dia 18 foi classificada como X1.9 pela Nasa. A classe X indica as erupções mais intensas, e o número fornece mais detalhes sobre sua força.

Alerta de Tempestade Geomagnética

O Centro de Previsão do Clima Espacial informou que a explosão provocou tempestades geomagnéticas de "condições de G4". Este é o segundo nível de maior severidade para o fenômeno, que pode atingir até o nível 5.

Com a tempestade geomagnética neste nível (G4), o centro aponta maior possibilidade de anomalias em operações de satélites. Também podem ocorrer períodos mais frequentes e prolongados de degradação do GPS.