'Não sabemos se o líder supremo está morto ou não', diz Trump sobre o Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que não há informações claras sobre o estado de saúde do novo líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, e sugeriu a possibilidade de que ele esteja morto. A declaração foi feita durante coletiva de imprensa nesta segunda-feira, 16, quando Trump foi questionado sobre o que seus conselheiros estariam dizendo a respeito do sucessor do aiatolá Ali Khamenei, morto durante ataques no início da guerra.

Segundo Trump, há relatos divergentes sobre a condição do líder iraniano. "Muita gente está dizendo que ele está gravemente desfigurado. Dizem que ele perdeu uma perna e ficou muito ferido. Outras pessoas dizem que ele está morto. Ninguém está dizendo que ele está 100% saudável", afirmou.

O presidente acrescentou que a ausência pública de Mojtaba Khamenei é incomum. "Não sabemos se ele está morto ou não. Vou dizer o seguinte: ninguém o viu, o que é incomum", disse Trump, ao comparar o silêncio atual com a frequência com que o antigo líder se manifestava.

A incerteza sobre o paradeiro do líder iraniano ocorre após o secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, declarar na sexta-feira, 13, que Mojtaba estaria ferido e possivelmente desfigurado. Ele não apresentou provas nem deu detalhes adicionais, embora autoridades iranianas já tenham confirmado que o novo líder sofreu ferimentos.

Mojtaba Khamenei foi anunciado como novo líder supremo do Irã após a morte do pai, Ali Khamenei, em um atentado no início do conflito de Estados Unidos e Israel contra o país, em 28 de fevereiro. Desde então, o filho de Ali Khamenei permanece escondido e não fez aparições públicas.

Na quinta-feira, 12, uma declaração escrita atribuída ao líder foi lida por um jornalista da emissora estatal iraniana. No texto, ele ordenou que o Estreito de Ormuz permaneça fechado, prometeu vingar os mortos e afirmou estar disposto a continuar a guerra.