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Pedestre morre após ser atropelado por avião em aeroporto nos EUA

Estadão Conteúdo

Um avião da empresa Frontier Airlines atropelou e matou um pedestre na pista do Aeroporto Internacional de Denver, nos Estados Unidos, nesta sexta-feira, 8, informaram as autoridades aeroportuárias. O choque, ocorrido durante a decolagem, provocou um incêndio no motor e forçou a evacuação dos passageiros.

O avião, que fazia a rota de Denver para o Aeroporto Internacional de Los Angeles, "relatou ter atropelado um pedestre durante a decolagem por volta das 23h19 desta sexta-feira", informou a conta oficial do aeroporto no X.

A Frontier Airlines informou em comunicado que o voo 4345 foi o envolvido na colisão e que "foi relatada a presença de fumaça na cabine, levando os pilotos a abortarem a decolagem". Não ficou claro se a fumaça estava relacionada ao acidente com o pedestre.

"O Airbus A321 transportava 224 passageiros e sete tripulantes", informou a companhia aérea. "Estamos investigando este incidente e coletando mais informações em coordenação com o aeroporto e outras autoridades de segurança."

Um porta-voz do aeroporto disse que o pedestre, que pulou uma cerca de perímetro antes de ser atropelado, morreu. Eles afirmaram que a pessoa não identificada foi atingida dois minutos após entrar no aeroporto. Acredita-se que a pessoa não seja um funcionário do local.

"Estamos parando na pista", disse o piloto à torre de controle, de acordo com o site ATC.com. "Acabamos de atropelar alguém. Temos um incêndio no motor."

O piloto informou ao controlador de tráfego aéreo que havia "231 pessoas" a bordo e que "uma pessoa estava atravessando a pista".

O controlador de tráfego aéreo respondeu que estavam "mandando os caminhões agora", mas logo o piloto informou à torre que "há fumaça na aeronave. Vamos evacuar na pista".

Os passageiros foram então evacuados por meio de escorregadores e a equipe de emergência os transportou de ônibus até o terminal. O porta-voz do aeroporto informou que 12 passageiros sofreram ferimentos leves e cinco foram levados a hospitais locais.

O Aeroporto de Denver informou que o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB) foi notificado e que a pista 17L, onde ocorreu o incidente, permanece fechada enquanto a investigação é conduzida.

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EUA/ATROPELAMENTO/AVIÃO/AEROPORTO/DENVER/MORTE
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