Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

Victoria Rodrigues
fonte

Ivete Sangalo, Elon Musk e Lady Gaga são as celebridades que já apareceram com olho roxo na internet. (Foto: Reprodução/ Instagram | Allison Robbert/AFP | Redes Sociais)

Ao longo das últimas semanas, os nomes de Adam Sandler, Elon Musk e Lady Gaga voltaram a circular pela internet após a cantora Ivete Sangalo aparecer com o olho esquerdo roxo em uma publicação de seu perfil no Instagram. Nas mídias sociais, alguns internautas lembraram das celebridades e dos líderes mundiais que já apareceram com hematomas que, supostamente, comprovam a existência de uma sociedade secreta.

O que diz a Teoria do Olho Roxo?

De acordo com algumas discussões travadas no X, Facebook e Reddit, o suposto “The Black Eye Club” (Clube do Olho Roxo, em tradução livre) reúne artistas, políticos, empresários e outras grandes personalidades em uma seita de alcance mundial. Após algumas insinuações, os internautas alegam que o machucado em um dos olhos sustenta a informação de que o hematoma funciona como um ritual de iniciação para a seita.

A teoria, que é apenas um enredo da conspiração, traz a simbologia do olho que aparece em diferentes vertentes esotéricas, agnósticas e ocultistas ao longo das décadas de existência do planeta Terra. Como exemplo, tem-se o "Olho de Hórus", que também é chamado de "Olho da Providência", que simboliza a famosa pirâmide com um olho estampada na cédula norte-americana, associada aos Illuminati.

Estado de saúde de Ivete Sangalo

Apesar de haver toda uma teoria da conspiração por trás do "Clube do Olho Roxo", os famosos que apareceram com o hematoma já esclareceram que sofreram algum acidente ou batida forte para estarem com os olhos machucados. No caso da cantora Ivete Sangalo, por exemplo, ela explicou em vídeo que desmaiou no banheiro de sua residência e bateu com a cabeça no chão, causando assim um olho roxo.

"A gente tem um nervo vago que chama, que fica aqui atrás da cabeça, e que tem um vasovagal, que são esses desmaios, né? E, no meu caso, por conta da desidratação que eu tive, em função da superdiarreia. [...] Mas que tem essa coisa do vasovagal, que eu tenho essa predisposição", contou Veveta, que inclusive, agora passa bem depois de passar por uma cirurgia de sete horas durante o último domingo (1º), no Hospital Sírio-Libanês.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jonalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

.
