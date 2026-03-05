Trump compara Irã à Venezuela e diz que tem que participar da escolha do novo líder supremo

Donald Trump comparou a eleição do próximo líder supremo do Irã à escolha da presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, após os Estados Unidos capturarem o ex-ditador Nicolás Maduro. Ele ainda insistiu que deveria participar da escolha. O líder supremo Ali Khamenei morreu no último sábado, 28, em meio aos ataques dos Estados Unidos e Israel contra a cúpula do regime iraniano. Trump ainda considerou o filho de Ali Khamenei como um candidato "inaceitável".

"O filho de Khamenei é um Peso Leve. Tenho que participar da nomeação, como com Delcy", disse Trump em entrevista ao site de notícias Axios.

Segundo a imprensa iraniana, a Assembleia de Especialistas do Irã teria selecionado Mojtaba, filho de Ali Khamenei, como o próximo líder supremo do país. A informação foi divulgada pelo canal de TV Iran International, que tem como foco o público iraniano e está baseado em Londres, no Reino Unido.

Na terça, os EUA e Israel bombardearam o prédio da Assembleia na cidade sagrada de Qom, onde 88 aiatolás deveriam se reunir para definir quem substituirá Khamenei. A Fars, agência de notícias iraniana, entretanto, disse que não havia ninguém no prédio no momento do ataque. Não há confirmação oficial.

No mesmo dia, Donald Trump declarou que, dos candidatos que seu governo havia considerado para a liderança do Irã, alguns já estavam mortos.

"A maioria das pessoas que tínhamos em mente já morreu. Agora temos outro grupo, que também pode estar morto, segundo relatos. Então, teremos uma terceira onda. Em breve, não conheceremos mais ninguém", afirmou o presidente americano a repórteres na Casa Branca.

Na ocasião, Trump descartou indicar Reza Pahlavi, filho de Mohammad Pahlavi, que foi destronado pela Revolução Islâmica.

Apesar de considerar Pahlavi "um cara legal", o mandatário dos EUA afirmou que provavelmente alguém de dentro do regime seria uma escolha mais apropriada. "Faz sentido colocar alguém que está presente, que é popular atualmente, se é que existe tal pessoa", considerou.

O jornal The New York Times, citando autoridades que falaram sob condição de anonimato, afirma que os clérigos estavam considerando anunciar que Mojtaba será o sucessor de seu pai, mas recuaram temendo que ele se torne alvo dos Estados Unidos e de Israel.

Quem é Mojtaba Khamenei

Mojtaba Khamenei tem 56 anos e é o segundo filho mais velho de Ali Khamenei. Assim como o pai, ele é um aiatolá, ou seja, um clérigo de alto escalão dentro do islamismo xiita. Ele serviu o exército iraniano na Guerra Irã-Iraque, entre 1980 e 1988, e teria liderado a milícia paramilitar Basij na repressão aos protestos que ocorreram no país em 2009.

Mojtaba já era cotado como possível sucessor do pai antes mesmo do início da atual guerra no Oriente Médio. Ali Khamenei foi o segundo líder supremo do Irã após a Revolução Islâmica de 1979 e ficou no cargo de junho de 1989 até a data de sua morte, em 28 de fevereiro deste ano, durante os ataques conduzidos por americanos e israelenses.

Segundo o Iran International, Mojtaba teria sido eleito líder supremo sob pressão da Guarda Revolucionária. A Guarda Revolucionária é uma das instituições mais poderosas do Irã, tem como missão preservar o regime e a República Islâmica e conta com grande poderio militar. É uma entidade considerada conservadora entre os iranianos e, recentemente, passou a ser designada como terrorista por Estados Unidos, Israel, Argentina, Austrália, entre outros países.