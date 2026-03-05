Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Trump compara Irã à Venezuela e diz que tem que participar da escolha do novo líder supremo

Estadão Conteúdo

Donald Trump comparou a eleição do próximo líder supremo do Irã à escolha da presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, após os Estados Unidos capturarem o ex-ditador Nicolás Maduro. Ele ainda insistiu que deveria participar da escolha. O líder supremo Ali Khamenei morreu no último sábado, 28, em meio aos ataques dos Estados Unidos e Israel contra a cúpula do regime iraniano. Trump ainda considerou o filho de Ali Khamenei como um candidato "inaceitável".

"O filho de Khamenei é um Peso Leve. Tenho que participar da nomeação, como com Delcy", disse Trump em entrevista ao site de notícias Axios.

Segundo a imprensa iraniana, a Assembleia de Especialistas do Irã teria selecionado Mojtaba, filho de Ali Khamenei, como o próximo líder supremo do país. A informação foi divulgada pelo canal de TV Iran International, que tem como foco o público iraniano e está baseado em Londres, no Reino Unido.

Na terça, os EUA e Israel bombardearam o prédio da Assembleia na cidade sagrada de Qom, onde 88 aiatolás deveriam se reunir para definir quem substituirá Khamenei. A Fars, agência de notícias iraniana, entretanto, disse que não havia ninguém no prédio no momento do ataque. Não há confirmação oficial.

No mesmo dia, Donald Trump declarou que, dos candidatos que seu governo havia considerado para a liderança do Irã, alguns já estavam mortos.

"A maioria das pessoas que tínhamos em mente já morreu. Agora temos outro grupo, que também pode estar morto, segundo relatos. Então, teremos uma terceira onda. Em breve, não conheceremos mais ninguém", afirmou o presidente americano a repórteres na Casa Branca.

Na ocasião, Trump descartou indicar Reza Pahlavi, filho de Mohammad Pahlavi, que foi destronado pela Revolução Islâmica.

Apesar de considerar Pahlavi "um cara legal", o mandatário dos EUA afirmou que provavelmente alguém de dentro do regime seria uma escolha mais apropriada. "Faz sentido colocar alguém que está presente, que é popular atualmente, se é que existe tal pessoa", considerou.

O jornal The New York Times, citando autoridades que falaram sob condição de anonimato, afirma que os clérigos estavam considerando anunciar que Mojtaba será o sucessor de seu pai, mas recuaram temendo que ele se torne alvo dos Estados Unidos e de Israel.

Quem é Mojtaba Khamenei

Mojtaba Khamenei tem 56 anos e é o segundo filho mais velho de Ali Khamenei. Assim como o pai, ele é um aiatolá, ou seja, um clérigo de alto escalão dentro do islamismo xiita. Ele serviu o exército iraniano na Guerra Irã-Iraque, entre 1980 e 1988, e teria liderado a milícia paramilitar Basij na repressão aos protestos que ocorreram no país em 2009.

Mojtaba já era cotado como possível sucessor do pai antes mesmo do início da atual guerra no Oriente Médio. Ali Khamenei foi o segundo líder supremo do Irã após a Revolução Islâmica de 1979 e ficou no cargo de junho de 1989 até a data de sua morte, em 28 de fevereiro deste ano, durante os ataques conduzidos por americanos e israelenses.

Segundo o Iran International, Mojtaba teria sido eleito líder supremo sob pressão da Guarda Revolucionária. A Guarda Revolucionária é uma das instituições mais poderosas do Irã, tem como missão preservar o regime e a República Islâmica e conta com grande poderio militar. É uma entidade considerada conservadora entre os iranianos e, recentemente, passou a ser designada como terrorista por Estados Unidos, Israel, Argentina, Austrália, entre outros países.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/ISRAEL/IRÃ/GUERRA/TRUMP/LÍDER SUPREMO/ESCOLHA
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

SERÁ?

Aparição de alienígenas e guerra mundial podem ocorrer em 2026, diz Baba Vanga

Profecias atribuídas à vidente búlgara voltam a viralizar após tensão entre Irã, Israel e EUA e anúncio de arquivos secretos sobre OVNIs

05.03.26 11h26

MUNDO

Sexto dia de guerra tem ataques de Israel, do Irã e envio de navios europeus para a região

Os embaixadores do Irã e de Israel na Coreia do Sul realizaram coletivas nesta quinta-feira, criticando as ações do adversário no conflito

05.03.26 10h17

China enviará representante ao Oriente Médio para mediar tensões ligadas ao Irã

05.03.26 8h57

MUNDO

Ataque israelense mata um dos líderes do Hamas

Wasim Atala al-Ali e esposa foram mortos quando "um drone inimigo atingiu sua casa" no campo de Beddawi

05.03.26 7h47

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Hotel onde cantora Simone Mendes estava hospedada em Dubai é atingido por míssel iraniano

Simone chegou há dois dias de Dubai e agradeceu a Deus por ter saído antes do conflito

28.02.26 18h03

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

ALAGAMENTO

VÍDEO: pítons gigantes surgem em ruas alagadas após temporal

Após três dias de chuvas intensas, moradores registram cobras de até 5 metros nadando em áreas inundadas na Indonésia

26.02.26 9h56

conflito

Autoridade israelense diz à agência que corpo de Khamenei foi encontrado; Irã nega morte

Imagens de satélite mostraram uma coluna de fumaça preta e danos extensos no complexo de Khamenei

28.02.26 17h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda