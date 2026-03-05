Aparição de alienígenas e guerra mundial podem ocorrer em 2026, diz Baba Vanga

As previsões atribuídas à vidente búlgara Baba Vanga voltaram a circular nas redes sociais e em sites internacionais após a divulgação de supostos acontecimentos previstos para 2026. A mística, que morreu em 1996, teria indicado que o ano pode ser marcado por eventos capazes de alterar o rumo da humanidade.

Entre as profecias mais comentadas estão o possível primeiro contato da humanidade com vida extraterrestre e o início de um conflito global que poderia evoluir para uma Terceira Guerra Mundial. As previsões ganharam repercussão diante de tensões políticas internacionais e arquivos secretos sobre OVNIs.

Baba Vanga ficou conhecida entre seguidores por previsões que teriam antecipado acontecimentos globais, como os ataques de 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos, e a pandemia de Covid-19, embora especialistas afirmem que muitas das previsões atribuídas à vidente não têm comprovação documental.

Previsão cita contato com extraterrestres em 2026

De acordo com interpretações divulgadas por veículos internacionais, Baba Vanga teria indicado que 2026 seria o ano do primeiro contato da humanidade com vida extraterrestre. A previsão menciona a possível aproximação de uma grande nave espacial da Terra, o que marcaria um evento histórico para a humanidade. Não há detalhes, porém, sobre a origem ou as intenções desses visitantes.

O tema voltou a ganhar destaque após o presidente Donald Trump afirmar que pretende divulgar arquivos secretos relacionados a OVNIs e vida extraterrestre. A alegação foi feita em fevereiro.

Em um vídeo publicado nas redes sociais do Departamento de Inteligência dos EUA, a diretora da pasta, Tulsi Gabbard, informou que os primeiros documentos devem ser disponibilizados em breve no Arquivo Nacional. Segundo o comunicado, os materiais incluem relatórios sobre fenômenos aéreos não identificados investigados pelo governo norte-americano.

Previsão fala sobre 3ª guerra mundial

Outra previsão atribuída à vidente aponta que 2026 poderia marcar o início de um grande conflito global, envolvendo principalmente países da Europa e da Ásia. A hipótese voltou a ser discutida diante de conflitos recentes e da escalada de tensões no Oriente Médio. Ataques e contra-ataques entre Estados Unidos, Israel e Irã aumentaram o temor de que o confronto possa envolver outras nações.

Especialistas em geopolítica avaliam que o risco de uma guerra mundial é considerado baixo, mas alertam que conflitos entre potências podem gerar efeitos internacionais.

Um eventual confronto de grandes proporções poderia envolver países com armas nucleares. Atualmente, nove nações possuem esse tipo de armamento, entre elas a Rússia, Estados Unidos, China, Israel e Coreia do Norte.

Levantamentos de 2025 da Campanha Internacional para a Abolição das Armas Nucleares (ICAN) e da Federação de Cientistas Americanos (FAS) indicam que nenhum desses países assinou o Tratado sobre a Proibição de Armas Nucleares, aprovado na Organização das Nações Unidas (ONU) em 2017.