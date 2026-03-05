Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Aparição de alienígenas e guerra mundial podem ocorrer em 2026, diz Baba Vanga

Profecias atribuídas à vidente búlgara voltam a viralizar após tensão entre Irã, Israel e EUA e anúncio de arquivos secretos sobre OVNIs

Hannah Franco
fonte

Previsões de Baba Vanga para 2026 citam ETs e risco de guerra mundial (FOTO: REPRODUÇÃO DE VÍDEO/HISTORY)

As previsões atribuídas à vidente búlgara Baba Vanga voltaram a circular nas redes sociais e em sites internacionais após a divulgação de supostos acontecimentos previstos para 2026. A mística, que morreu em 1996, teria indicado que o ano pode ser marcado por eventos capazes de alterar o rumo da humanidade.

Entre as profecias mais comentadas estão o possível primeiro contato da humanidade com vida extraterrestre e o início de um conflito global que poderia evoluir para uma Terceira Guerra Mundial. As previsões ganharam repercussão diante de tensões políticas internacionais e arquivos secretos sobre OVNIs.

VEJA MAIS

image Vidente faz revelação sobre volta de Viviane Araújo e Belo após reencontro em 'Três Graças'
Rumores sobre reconciliação ganharam força nas redes após o ex-casal contracenarem juntos na novela das nove da Globo

image Previsão para 2026 fala em contatos com extraterrestres; veja a profecia de Baba Vanga
Com a virada do ano se aproximando, supostas profecias da mística búlgara sobre a chegada de uma civilização avançada à Terra ganham destaque

Baba Vanga ficou conhecida entre seguidores por previsões que teriam antecipado acontecimentos globais, como os ataques de 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos, e a pandemia de Covid-19, embora especialistas afirmem que muitas das previsões atribuídas à vidente não têm comprovação documental.

Previsão cita contato com extraterrestres em 2026

De acordo com interpretações divulgadas por veículos internacionais, Baba Vanga teria indicado que 2026 seria o ano do primeiro contato da humanidade com vida extraterrestre. A previsão menciona a possível aproximação de uma grande nave espacial da Terra, o que marcaria um evento histórico para a humanidade. Não há detalhes, porém, sobre a origem ou as intenções desses visitantes.

O tema voltou a ganhar destaque após o presidente Donald Trump afirmar que pretende divulgar arquivos secretos relacionados a OVNIs e vida extraterrestre. A alegação foi feita em fevereiro.

Em um vídeo publicado nas redes sociais do Departamento de Inteligência dos EUA, a diretora da pasta, Tulsi Gabbard, informou que os primeiros documentos devem ser disponibilizados em breve no Arquivo Nacional. Segundo o comunicado, os materiais incluem relatórios sobre fenômenos aéreos não identificados investigados pelo governo norte-americano.

Previsão fala sobre 3ª guerra mundial

Outra previsão atribuída à vidente aponta que 2026 poderia marcar o início de um grande conflito global, envolvendo principalmente países da Europa e da Ásia. A hipótese voltou a ser discutida diante de conflitos recentes e da escalada de tensões no Oriente Médio. Ataques e contra-ataques entre Estados Unidos, Israel e Irã aumentaram o temor de que o confronto possa envolver outras nações.

Especialistas em geopolítica avaliam que o risco de uma guerra mundial é considerado baixo, mas alertam que conflitos entre potências podem gerar efeitos internacionais. 

Um eventual confronto de grandes proporções poderia envolver países com armas nucleares. Atualmente, nove nações possuem esse tipo de armamento, entre elas a Rússia, Estados Unidos, China, Israel e Coreia do Norte.

Levantamentos de 2025 da Campanha Internacional para a Abolição das Armas Nucleares (ICAN) e da Federação de Cientistas Americanos (FAS) indicam que nenhum desses países assinou o Tratado sobre a Proibição de Armas Nucleares, aprovado na Organização das Nações Unidas (ONU) em 2017.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

baba vanga

previsões

Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

China enviará representante ao Oriente Médio para mediar tensões ligadas ao Irã

05.03.26 8h57

MUNDO

Ataque israelense mata um dos líderes do Hamas

Wasim Atala al-Ali e esposa foram mortos quando "um drone inimigo atingiu sua casa" no campo de Beddawi

05.03.26 7h47

Curdos dizem estar prontos para se juntar à guerra

05.03.26 7h37

Chanceler do Irã diz que os EUA vão se arrepender amargamente por ataque a fragata

05.03.26 7h32

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Hotel onde cantora Simone Mendes estava hospedada em Dubai é atingido por míssel iraniano

Simone chegou há dois dias de Dubai e agradeceu a Deus por ter saído antes do conflito

28.02.26 18h03

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

ALAGAMENTO

VÍDEO: pítons gigantes surgem em ruas alagadas após temporal

Após três dias de chuvas intensas, moradores registram cobras de até 5 metros nadando em áreas inundadas na Indonésia

26.02.26 9h56

conflito

Autoridade israelense diz à agência que corpo de Khamenei foi encontrado; Irã nega morte

Imagens de satélite mostraram uma coluna de fumaça preta e danos extensos no complexo de Khamenei

28.02.26 17h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda