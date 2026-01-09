Vidente faz revelação sobre volta de Viviane Araújo e Belo após reencontro em 'Três Graças'

O reencontro de Viviane Araújo e Belo nos bastidores da novela “Três Graças”, trama das 21h da Rede Globo, reacendeu especulações nas redes sociais sobre uma possível reconciliação. No entanto, segundo o vidente Roberio De Ogum, os artistas não voltarão a se relacionar.

A previsão foi divulgada após questionamentos do público sobre a proximidade do ex-casal durante as gravações da novela.

“O plano espiritual é muito claro: eles não voltam”, diz espiritualista

De acordo com Roberio De Ogum, o relacionamento entre Viviane Araújo e Belo teria cumprido seu propósito espiritual. “Eles viveram o que precisavam viver, aprenderam o que tinham que aprender, e essa missão espiritual foi encerrada.”, afirmou o vidente.

Segundo ele, não existe mais um vínculo espiritual que permita um retorno do casal nesta vida, descartando qualquer possibilidade de reconciliação, mesmo com o reencontro profissional.

Previsão aponta novo reencontro entre Belo e Gracyanne Barbosa

Apesar de Belo estar namorando Rayane Figliuzzi, o espiritualista afirmou que o cantor ainda deve se reencontrar com a ex-esposa Gracyanne Barbosa. Para Roberio, a ligação entre os dois seria mais profunda.

“Belo e Gracyanne ainda vão voltar, porque eles são almas gêmeas. Ainda existe um carma entre os dois que precisa ser cumprido nesta encarnação”, destacou. Segundo a previsão, esse reencontro estaria “escrito no plano espiritual”.

Viviane Araújo comenta clima nos bastidores de ‘Três Graças’

Viviane Araújo falou recentemente sobre como tem sido contracenar com Belo na novela. Em entrevista ao portal LeoDias, a atriz destacou que o relacionamento atual entre eles é estritamente profissional.

“Eu acho que a gente vai fazer um trabalho bem bacana. Vamos entregar muito entretenimento aí para a novela”, afirmou.

Atriz evita misturar vida pessoal e trabalho

Questionada se poderia comparecer a um show de Belo ao lado do atual marido, Guilherme Militão, Viviane foi direta ao encerrar o assunto.

“A gente tá aqui trabalhando, né, gente? É uma coisa, uma coisa, outra coisa é outra coisa”, disse.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)