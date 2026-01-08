Quando Viviane Araújo vai entrar na novela Três Graças? Veja data da primeira cena com Belo

A entrada de Viviane Araújo em “Três Graças” promete movimentar a novela da TV Globo. A atriz iniciou oficialmente as gravações nesta semana e já teve cenas divulgadas nas redes sociais da emissora, aumentando a expectativa do público para o reencontro em cena com Belo, seu ex-marido, que integra o elenco da trama.

Na história, Viviane interpreta Consuelo, o primeiro amor de Misael, personagem vivido por Belo. A personagem chega como uma peça-chave da narrativa e surge com a missão de tentar conter as atitudes do viúvo, que reaparece após um período desaparecido com parte do dinheiro do roubo da escultura que dá nome à novela.

No capítulo exibido na última quarta-feira (7), a trama já antecipou a chegada de Consuelo. Em cena, Misael encara a escultura das Três Graças e comenta: “Vocês não são de jogar de fora, não. Mas nem se compara com aquela que encontrei no Rio de Janeiro, minha primeira namorada”. A fala funcionou como um gancho direto para a entrada da personagem.

Quando Viviane Araújo entra em “Três Graças”?

A primeira cena de Viviane Araújo está prevista para ir ao ar na próxima segunda-feira, dia 12 de janeiro, antes da estreia do BBB 26. A escolha faz parte de uma estratégia da Globo para aproveitar a audiência do reality show e apresentar a personagem a um público maior.

Apesar da expectativa em torno do reencontro, Consuelo e Misael não contracenam imediatamente. De acordo com resumos, os primeiros capítulos, a personagem aparece em núcleos paralelos, e o encontro entre os dois deve acontecer cerca de uma semana após a estreia de Viviane na trama.

Reencontro do ex-casal na ficção

A participação marca o reencontro de Belo e Viviane Araújo na ficção. O casal foi casado entre 1998 e 2007, em um relacionamento que teve ampla repercussão na época.

Viviane Araújo e Belo ficaram juntos por 9 anos e colocaram um ponto final na relação em 2007. (Reprodução)

Esta é a terceira parceria de Viviane Araújo com o autor Aguinaldo Silva, após trabalhos em Império (2014) e O Sétimo Guardião (2018). De acordo com informações dos bastidores, a preparação para as cenas começou ainda no fim de 2025, com leituras de texto e reuniões de alinhamento.

Em entrevista à revista Quem, Belo comentou a expectativa em torno do reencontro com a ex-mulher na novela. "Vai acontecer um monte de coisa e lógico que a Viviane, que é minha ex, [entrando na novela], a especulação muda muito, fomenta muito mais na internet, em todos os sentidos. Mas é profissional, ela é atriz, eu também sou ator. Acho que vai ser um encontro muito bonito do Misael. Acho que vai ser muito bom para o Misael e para todos nós", afirmou.