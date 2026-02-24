Pará pode ter representante no Lollapalooza Brasil 2026; veja como participar da votação

Cinco representantes da cena musical paraense seguem na disputa por uma vaga no Lollapalooza Brasil e ainda dá tempo de votar! A escolha do público se encerra nesta terça-feira (24), e os leitores/internautas podem entrar na mobilização para ajudar a levar o som da Amazônia a um dos maiores festivais de música realizados em São Paulo. A votação popular acontece pelo site oficial da 89 FM A Rádio Rock, onde é possível buscar pelo nome da banda favorita ou conferir a lista completa dos concorrentes.

O concurso “Temos Vagas – Lollapalooza” busca revelar e apoiar artistas independentes de todo o país. As mais votadas avançam para a etapa de júri técnico, com o resultado sendo divulgado em 9 de março. A banda vencedora sobe ao palco no dia 22, na abertura do festival, no Autódromo de Interlagos.

Rhenan Sanches (Felipe Amaral)

Entre os nomes que disputam a vaga está o cantor Rhenan Sanches, artista pop amazônico que mistura brega, tecnomelody e pop contemporâneo. A voz dele ficou conhecida em “Tentativas em Vão”, lançada ainda nos tempos da banda ARK, em 2010.

Sobre a possibilidade de subir ao palco do festival, o cantor afirma que levar o tecnobrega ao evento representa mais do que uma conquista pessoal. “Seria um ato de afirmação cultural. O Pará sempre foi potência criativa”, declara.

Ele destaca que o ritmo nasce das aparelhagens, das ruas e da vivência popular. Caso seja selecionado, promete um espetáculo dançante e vibrante. “Quero que o público sinta a energia do Pará naquele palco, um verdadeiro rock doido”, afirma.

Móbile Lunar

Móbile Lunar (Divulgação)

Outro concorrente de Belém na disputa surgiu em 2016, e construiu sua trajetória apostando em músicas autorais em português. O grupo desenvolveu uma identidade sonora que dialoga com referências da música brasileira e com o rock progressivo da década de 1970, consolidando presença na cena independente local.

Atualmente liderada por Johann, a banda conta com Igor Gomide (bateria), Lars (guitarra) e Alê Brandão (vocal e guitarra).

Alê explica que a participação em festivais locais ajudou a consolidar o nome do grupo na cena da cidade. “A diversidade da música amazônica e a sonoridade da década de 1970 têm muita influência no nosso modo de compor”, afirma.

Para ele, tocar em um festival dessa magnitude é um objetivo profissional relevante. “Levar o nome do nosso estado aonde a nossa música vai é algo que sempre nos dá prazer e orgulho”, disse.

Junoplast Cave

Junoplast Cave (Divulgação)

No campo do rock alternativo, o grupo também busca o apoio do público. Formada em 2019 por Matheus Brevis, Ruann Magno, Arthur Cunha e Daniel Pinho, a banda combina riffs pesados, sintetizadores e vocais intensos.

No início do ano, lançou o projeto audiovisual “Live in Amazonia”, gravado ao amanhecer sobre uma balsa na região amazônica. Para o baixista Arthur Cunha, disputar uma vaga no festival é uma oportunidade de apresentar a produção autoral de Belém em um grande palco. “É uma chance de mostrar que a Amazônia também segue produzindo rock”, afirma. Ele adianta que o público pode esperar um show enérgico, com repertório totalmente autoral e momentos de improviso.

Banda Able to Return

Banda Able to Return (Divulgação)

Diretamente de Santarém, a banda também integra a lista de concorrentes. Formado por Caroline Pilletti (vocais), Dinho Matos (baixo), Diego Maciel (bateria), Tomaz Jr. e Igor Pilletti (guitarras) e Cláudio Tripa (sintetizadores e produção), o grupo apresenta músicas autorais no estilo metal.

Desde a estreia, em julho de 2018, já lançou cinco singles nas plataformas digitais, além de videoclipes e conteúdos no YouTube.

Anna Suav e Bruna BG

Anna Suav e Bruna BG (Divulgação)

Fechando o time paraense, as rappers representam o hip-hop nortista na disputa. Anna, nascida em Manaus e atuante em Belém desde 2017, é MC, poeta e co-criadora do Slam Dandaras do Norte.

Já Bruna BG, natural de Breves (PA), fundou o ‘Clã do Norte’ e desenvolve carreira solo no rap. Juntas, venceram seletivas do festival Se Rasgum e lançaram o álbum visual “Ritual das Candeias”. Nos shows, dividem o palco com a DJ Izan e o guitarrista Jimmy.