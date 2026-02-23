Carminha está de volta! 'Avenida Brasil' será reprisada em março na Globo

A novela "Avenida Brasil" será reprisada a partir de março no Vale a Pena Ver de Novo, na programação da TV Globo. A notícia, que deixou muitos fãs animados, foi compartilhada nesta segunda-feira (23), no perfil da emissora.

Exibida originalmente em 2012, a trama marcou a dramaturgia nacional e registrou altos índices de audiência.

Com a volta da história, personagens como Carminha, interpretada por Adriana Esteves, retornam às tardes da emissora após o encerramento de "Rainha da Sucata".

Enredo

Criada por João Emanuel Carneiro, a novela Avenida Brasil acompanha a trajetória de Rita, que perde o pai, Genésio, após ele ser vítima de um golpe articulado por Carminha e seu cúmplice, Max. Após a morte de Genésio em um atropelamento envolvendo o jogador Tufão, Carminha passa a se relacionar com o atleta e abandona a enteada em um lixão.

No local, Rita cresce sob os cuidados de Mãe Lucinda e cria laços com outras crianças, entre elas Batata. Anos depois, ela é adotada por uma família da Argentina e deixa o Brasil. Enquanto isso, Carminha se casa com Tufão e o convence a adotar Batata, que passa a se chamar Jorginho.

Já adulta e usando o nome Nina, Rita retorna ao país e consegue emprego na casa de Tufão, aproximando-se novamente de Carminha. Ao longo da convivência, ela reencontra Jorginho e descobre sua verdadeira identidade.

A trama se desenvolve no bairro fictício do Divino, no subúrbio do Rio de Janeiro, onde diferentes núcleos acompanham o cotidiano dos moradores e suas relações.