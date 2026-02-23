Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right Novela chevron right

Carminha está de volta! 'Avenida Brasil' será reprisada em março na Globo

Sucesso de audiência em 2012, a folhetim volta animar e encher de emoção às tardes dos brasileiros

Amanda Martins
fonte

Débora Falabella (Nina/Rita) e Adriana Esteves (Carminha), em "Avenida Brasil" (Divulgação)

A novela "Avenida Brasil" será reprisada a partir de março no Vale a Pena Ver de Novo, na programação da TV Globo. A notícia, que deixou muitos fãs animados, foi compartilhada nesta segunda-feira (23), no perfil da emissora. 

VEJA MAIS

image 'Avenida Brasil 2' pode ter volta de elenco original; veja nomes
Com a expectativa pela segunda parte de Avenida Brasil, saiba quem do elenco principal da novela já teria confirmado presença e os que negociam retorno

image Vai ter 'Avenida Brasil 2'? Globo fará sequência da novela com participação de Adriana Esteves
A produção será estrelada por Adriana Esteves, que ficou marcada pela vilã Carminha, e terá uma participação breve de Débora Falabella, que interpretou Nina

image Eliane Giardini confirma continuação de 'Avenida Brasil': 'Tenho um pouco de medo'

Exibida originalmente em 2012, a trama marcou a dramaturgia nacional e registrou altos índices de audiência.

Com a volta da história, personagens como Carminha, interpretada por Adriana Esteves, retornam às tardes da emissora após o encerramento de "Rainha da Sucata". 

Enredo 

Criada por João Emanuel Carneiro, a novela Avenida Brasil acompanha a trajetória de Rita, que perde o pai, Genésio, após ele ser vítima de um golpe articulado por Carminha e seu cúmplice, Max. Após a morte de Genésio em um atropelamento envolvendo o jogador Tufão, Carminha passa a se relacionar com o atleta e abandona a enteada em um lixão.

No local, Rita cresce sob os cuidados de Mãe Lucinda e cria laços com outras crianças, entre elas Batata. Anos depois, ela é adotada por uma família da Argentina e deixa o Brasil. Enquanto isso, Carminha se casa com Tufão e o convence a adotar Batata, que passa a se chamar Jorginho.

Já adulta e usando o nome Nina, Rita retorna ao país e consegue emprego na casa de Tufão, aproximando-se novamente de Carminha. Ao longo da convivência, ela reencontra Jorginho e descobre sua verdadeira identidade.

A trama se desenvolve no bairro fictício do Divino, no subúrbio do Rio de Janeiro, onde diferentes núcleos acompanham o cotidiano dos moradores e suas relações.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Novela

cultura

avenida brasil
Novela
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CARNAVAL EM BELÉM

Desfiles do Grupo Especial terão 3 mil ingressos gratuitos para arquibancada; saiba como retirar

As retiradas acontecerão nos dias 24 e 25 de fevereiro

23.02.26 15h16

VALE A PENA VER DE NOVO

Carminha está de volta! 'Avenida Brasil' será reprisada em março na Globo

Sucesso de audiência em 2012, a folhetim volta animar e encher de emoção às tardes dos brasileiros

23.02.26 14h40

LETRA

Confira os sambas-enredo que guiarão o desfile oficial na Aldeia Amazônica em 2026

As escolas de samba do grupo Especial de Belém desfilam em dois dias, a apuração das notas será no dia 1º de março

23.02.26 12h03

CONVIDADOS

Exclusivo: saiba quem são os 'globais' que estarão no Camarote Miltons em Belém

Entre os famosos, estará Layane Santos, a Rainha das Rainhas 2026, ao lado das princesas

23.02.26 11h36

MAIS LIDAS EM CULTURA

BIG BROTHER BRASIL

BBB 26: vídeo de Ana Paula dançando viraliza e DJ internacional compartilha

Bob Sinclair, dono do hit “World, Hold On”, publicou o vídeo da sister se divertindo na pista de dança do reality

23.02.26 22h43

MENSAGEM

VÍDEO: pai de Ana Paula Renault manda recado para filha após confusão no BBB 26

Veterana se exaltou com Alberto Cowboy na madrugada desta segunda-feira (23); Gerardo Renault tranquiliza filha e reforça torcida

23.02.26 11h03

Novela turca

Como assistir novela turca grátis no Youtube com legenda em português? Confira o tutorial

Confira o passo a passo para assistir novelas turcas nos canais oficiais da plataforma

23.05.25 16h00

BBB 26

Irmã de Ana Paula Renault diz que ela não sabe sobre melhora da saúde do pai

Cida contou que os problemas de saúde do pai se intensificaram a partir do meio do ano passado

23.02.26 21h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda