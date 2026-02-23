Confira os sambas-enredo que guiarão o desfile oficial na Aldeia Amazônica em 2026

O Carnaval de Belém 2026 se prepara para um espetáculo nos dias 27 e 28 de fevereiro, quando a Aldeia Amazônica se tornará o palco para o desfile oficial das escolas de samba. Este ano, as sete escolas filiadas à Liga das Escolas de Samba Associadas (ESA), mais a Quem São Eles, trazem composições que prometem emocionar as arquibancadas da Pedreira, unindo a cadência das baterias a letras que exaltam a história, a ancestralidade e a identidade paraense.

VEJA MAIS

Com os desfiles batendo na porta, o samba-enredo, que se trata da música-tema que narra a história o enredo, é o fio condutor da apresentação.

Para quem deseja chegar à Aldeia Amazônica com o samba na ponta da língua, é possível explorar os detalhes de cada composição e as inspirações por trás das letras. Os sambas-enredo de 2026 já estão sendo entoados nos barracões e ensaios técnicos, antecipando o clima de competição e a magia que só o Carnaval da capital paraense é capaz de proporcionar.

Conheça os sambas-enredo na ordem dos desfiles

- Dia 27/02, sexta

Xodó da Nega

Embaixada de Samba do Império Pedreirense

Acadêmicos da Pedreira

Bole-Bole

- Dia 28/02, sábado

Matinha

Boêmios da Vila Famosa

Quem São Eles

Deixa Falar