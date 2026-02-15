Capa Jornal Amazônia
Carnaval

Paraense Milton Cunha é referência de Pedro Sampaio em apresentação no Ceará

Show em Aquiraz neste domingo (15) traz o carnavalesco como símbolo da exuberância e da estética caótica celebrada por Pedro

O Liberal
fonte

Pedro Sampaio usou diversas referências de Milton Cunha na sua caracterização (Igor Melo)

Em seu segundo show no domingo de carnaval (15) em Aquiraz, no Ceará, Pedro Sampaio incorporou a exuberância carnavalesca em um figurino inspirado no paraense Milton Cunha. A homenagem se insere no conceito criativo que guia seus shows durante a folia, valorizando personalidades cuja presença performática traduz intensidade, teatralidade e conexão direta com o imaginário festivo brasileiro.

O visual combinou alfaiataria vibrante com um casaco volumoso de plumas, explorando contraste entre sofisticação e exagero. “Construímos um equilíbrio entre couture e estrutura clássica, trazendo um casaco maxi que amplia proporções e cria impacto imediato.”, explica Marcell Maia. 

Pedro destaca que é impossível pensar em carnaval sem lembrar de Milton Cunha. “Milton representa paixão pelo espetáculo, o exagero, o glamour. Todo esse simbolismo amplifica a energia do palco e a minha também.”

