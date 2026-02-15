Paraense Milton Cunha é referência de Pedro Sampaio em apresentação no Ceará

Em seu segundo show no domingo de carnaval (15) em Aquiraz, no Ceará, Pedro Sampaio incorporou a exuberância carnavalesca em um figurino inspirado no paraense Milton Cunha. A homenagem se insere no conceito criativo que guia seus shows durante a folia, valorizando personalidades cuja presença performática traduz intensidade, teatralidade e conexão direta com o imaginário festivo brasileiro.

O visual combinou alfaiataria vibrante com um casaco volumoso de plumas, explorando contraste entre sofisticação e exagero. “Construímos um equilíbrio entre couture e estrutura clássica, trazendo um casaco maxi que amplia proporções e cria impacto imediato.”, explica Marcell Maia.

Pedro destaca que é impossível pensar em carnaval sem lembrar de Milton Cunha. “Milton representa paixão pelo espetáculo, o exagero, o glamour. Todo esse simbolismo amplifica a energia do palco e a minha também.”