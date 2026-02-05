Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Rainhas 2026 chevron right

RR 26: rainha e princesas coroadas participarão do camarote MilTons no Carnaval de Belém

A Liga das Escolas de Samba Associadas (ESA) da capital paraense proporciona às vencedoras uma experiência carnavalesca com Milton Cunha durante o desfile das agremiações, nos dias 27 e 28 de fevereiro

Lívia Ximenes
fonte

Candidatas do Rainha das Rainhas 2026 (Wagner Santana/O Liberal)

Em 2026, candidatas coroadas do Rainha das Rainhas participarão do camarote "MilTons", idealizado pelo apresentador Milton Cunha, no desfile das agremiações carnavalescas de Belém. Por meio da Liga das Escolas de Samba Associadas (ESA), a rainha e as quatro princesas vencedoras do concurso deste ano prestigiarão os espetáculos no espaço VIP ao lado do apresentador. A parceria inédita entre o RR e a ESA foi firmada nessa quinta-feira (5), agregando mais um prêmio às campeãs.

Além da participação no camarote MilTons, a rainha ganha um carro 0 km, ofertado pela Revemar. As 15 candidatas visitaram a concessionária na última segunda-feira (2) e conheceram o grande prêmio: um Pegeout 208, modelo 2025. O veículo possui teto panorâmico, rodas de liga leve aro 16, faróis de LED e central multimídia com carregamento por indução.

Os prêmios não param por aí: a rainha e as princesas também são contempladas com bolsas de estudos. Em parceria com o Grupo Liberal, o Centro Universitário Fibra oferece bolsa integral à rainha e bolsas parciais às princesas coroadas e demais participantes do concurso. O benefício é válido para todos os cursos de graduação e pós-graduação, exceto para Medicina.

O Rainha das Rainhas 2026 ocorre neste sábado, 7 de fevereiro, no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia. A programação será transmitida ao vivo pela televisão e no portal Oliberal.com.

Ingressos

As vendas de ingressos para a 78ª edição do Rainha das Rainhas já estão disponíveis. Para o primeiro lote, o valor da entrada para a pista é de R$ 40. Podem ser adquiridos online, no link https://tickzi.com.br/, com limite de até 10 entradas por compra. As entradas físicas podem ser adquiridas nas duas unidades da loja Peça Rara em Belém: na loja da avenida Gentil Bittencourt, 582, e na loja da avenida Duque de Caxias, 869. As mesas estão esgotadas.

Patrocinadores

O Rainha das Rainhas 2026 conta com o patrocínio de Equatorial, Cerveja Caribenha, Shopping Bosque Grão-Pará e Faculdade Fibra, além do apoio da Porte Engenharia. O prêmio principal deste ano será um carro Peugeot 208, oferecido pela concessionária Revemar.

.
